El PDECat s'esforça a projectar unitat en l'inici d'una assemblea convulsa

Xavier Trias: "Es fa una crida nacional per intentar fer un pas endavant i ajuntar el màxim de gent possible. I ho hem de fer amb esperit d'unitat"

El PDECat fa mans i mànigues per intentar allunyar el fantasma de la trencadissa de la seva primera assemblea des de la seva fundació. Ho fa amb el pols que Carles Puigdemont està lliurant per apartar Marta Pascal del comandament de la direcció i donar ales així a la Crida Nacional per la República, el seu nou projecte polític. L'objectiu del conclave havia de ser fixar posició política i afrontar una renovació de la cúpula, però les ferides de la refundació de l'antiga Convergència i les diferències estratègiques accentuades des del mes d'octubre han enrarit la convivència i complicat una sortida de consens. Justament per això, exhibir unitat ha estat la prioritat de l'arrencada de l'assemblea, que ha entat en matèria amb l'informe de gestió que ha fet la direcció a porta tancada.Pascal ha intervingut inicialment al conclave amb posat seriós, segons fonts presents, i ha reconegut els encerts de la direcció al mateix temps que ha tendit a fer-se càrrec dels errors que s'hagin pogut cometre durant els dos primers anys de vida del PDECat. El coordinador d'Organització, David Bonvehí, ha estat el primer en arrencar un aplaudiment d'agraïment a la tasca feta per Pascal. L'ambient que es respira al Palau de Congressos el de tres llargues jornades -nits incloses- amb un resultat impredictible."Es fa una crida nacional per intentar fer un pas endavant i ajuntar el màxim de gent possible. I ho hem de fer amb esperit d'unitat", ha pregat l'exalcalde Xavier Trias, encarregat de presidir la mesa del congrés. Tant el seu missatge com el del coordinador de l'assemblea i alcalde de Gironella, David Font, ha apel·lat a la serenor, a la capacitat de les "diferents ideologies" per trobar els punts en comú amb "discussions", però des de la "cohesió". L'assemblea, ha subratllat Font, ha de ser "raonada, educada i constructiva".La finalitat del conclave, per molt complex que sigui, ha resumit Trias, és trobar la fusió de la voluntat dels dirigents empresonats i dels exiliats amb la dels dirigents que han comandat el PDECat els darrers dos anys. No en va tant Pascal com dirigents de l'entorn de Puigdemont han visitat en les darreres hores a la presó Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Joaquim Forn. "Això no és fàcil", ha reconegut l'exalcalde.I, certament, no ho és. De la posició del president a l'exili n'ha transcendit la intenció de motivar canvis al capdavant del PDECat, que renovin la imatge del partit i facilitin la confluència amb la Crida Nacional per la República. L'objectiu de Pascal és, conscient que no té prou força com per passar per davant de les aspiracions de Puigdemont, resistir i busca un pacte d'última hora que eviti una "humiliació", segons les fonts consultades per. Els contactes en les darreres hores han estat continuats i la proposta que està sobre la taula és una candidatura de consens de l'actual direcció amb els crítics que inclogui Pascal però sense que aquesta sigui la secretària general, com ella inicialment vol.Conscient del difícil tràngol que ha de gestionar, Pascal ha intentat rebaixar la crispació, si més no de portes enfora, just abans de l'arrencada de l'assemblea. No hi ha, ha subratllat, "diferències de fons que siguin insalvables" amb el president a l'exili. De fet, ha explicat que tant ella com el seu equip segueixen treballant per forjar una candidatura de consens i que, per ara, no hi ha hagut cap pacte "rebutjat" o "trencat" com s'ha donat a entendre des d'alguns sectors del partit.En els darrers dies, Pascal ha insistit que el PDECat té "ganes de sumar-se" a la Crida Nacional que impulsa Puigdemont, però que això ha de poder ser compatible amb sortir del congrés amb un partit "fort, sòlid, unit i amb un projecte consolidat". Però mentre la dirigent posava l'accent en l'"esperit de suma" que sosté que hi ha entre la militància del partit i en el convenciment que el PDECat en sortirà "enfortit", altres dirigents han preginat a les portes del Palau de Congressos de Catalunya que l'assemblea anirà "molt bé" per a la plataforma que impulsa Puigdemont. Tota una declaració d'intencions de no cedir en el seu intent d'apartar Pascal. Abans de conèixer la renúncia de Pablo Llarena a extradir-lo per malversació , Puigdemont es va reunir aquesta setmana a Hamburg amb alcaldes crítics a l'actual direcció del PDECat. Hi era Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i abanderat del sector crític, i també altres dirigents territorials. Les veus consultades per aquest diari detallen que Puigdemont va deixar clar que, després de l'assemblea, Pascal no podia ser la veu que parlés en nom del partit. Al seu entendre, calia un relleu visible de portes enfora. Un primer pas per encaminar el PDECat a una confluència amb el nou moviment del president a l'exili, presentat a corre-cuita dilluns després que Pascal registrés Junts per Catalunya com a partit polític, tal com va avançar NacióDigital És tanta la distància que mostra Puigdemont amb l'actual coordinadora general -són diferències "personals", segons veus coneixedores de la relació- que el seu protagonisme en l'assemblea nacional del PDECat serà testimonial. No està prevista una intervenció en directe del president a l'exili. S'espera un vídeo enregistrat, això sí, detall que no es coneixerà fins a última hora. Mentrestant, dirigents de la seva confiança també reclamen en privat un relleu a la cúpula.De moment, el president de la Generalitat, Quim Torra, que havia d'intervenir en la sessió inaugural d'aquest divendres, no hi ha estat finalment present . El seu entorn no s'ha estès en les explicacions mentre al PDECat esquiven la qüestió i no descarten que Torra sigui al Palau de Congressos durant el cap de setmana. Els presos, que ja han demanat a Pascal "respondre positivament" al projecte de la Crida Nacional per la República , sí que tindran protagonisme durant l'assemblea. No està descartat, fins i tot, que s'integrin a la nova cúpula que es voti diumenge.Pascal està decidida a presentar batalla fins al final. Manté la voluntat de presentar candidatura encara que els crítics se sentin forts per forçar un pols. En les darreres hores ha intensificat els contactes amb totes les sensibilitats del partit per fer possible la seva proposta inicial, una direcció ampliada que integri dirigents que no són de la seva estricta confiança.La coordinadora general s'ha reunit aquest divendres amb els presos a Lledoners -no és la primera visita dels darrers dies- per negociar una proposta in extremis que eviti una fractura del partit. Tal com ha avançat La Vanguardia , en el contacte s'ha estudiat una proposta de consens per sumar el suport de l'actual cúpula i dels dirigents afins a Puigdemont, que passaria per situar David Bonvehí a la presidència, amb Pascal integrada en una direcció plural. La coordinadora general ho veu amb reticències. L'escenari continuarà obert durant el cap de setmana i els crítics podrien presentar una llista alternativa.La proposta de la direcció en la ponència organitzativa passava per modificar nomenclatura i funcions: es plantejava un retorn a la figura del secretari general amb funcions executives, fixar una presidència política i plantejar que hi hagi també diverses vicepresidències. Fins ara hi havia una coordinació general a mans de Marta Pascal, una coordinació organitzativa amb David Bonvehí al capdavant i una bicefàlia a la presidència -Artur Mas va renunciar-hi al gener i Neus Munté també va anunciar que feia un pas enrere-.L'assemblea del PDECat aplega aquest cap de setmana 1908 inscrits en la que és la primer cita després del congrés de fa dos anys, en què van deixar enrere la marca CDC. El debat es formularà entorn a set ponències marc que la direcció va enllestir a finals de juny i que les bases han esmenat. S'han incorporat i negociat més de 600 esmenes de les 1.500 que es van presentar. La resta d'esmenes arriben vives a l'assemblea d'aquest cap de setmana.A l'espera de l'aprovació dels documents definitius, la proposta que va presentar la direcció per a la ponència política fixa el dret a l'autodeterminació com a "bàsic i irrenunciable". "Sense renunciar a res, sense renunciar a cap dels nostres objectius i anhels, ha arribat el moment d'estructurar una acció política possibilista que consolidi de manera progressiva els avenços cap a un nou estat", destaca el text. Segons les fonts consultades per, el debat de les bases conduirà a una recuperació de la via unilateral, estratègia que serà motiu de discussió perquè s'acumulen més de 300 esmenes obertes.

