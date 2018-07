El judici al Tribunal de Comptes contra Mas, Ortega, Rigau i Homs pel 9-N serà a l'octubre

El Tribunal de Comptes celebrarà el judici civil de reintegrament contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per les despeses del 9-N els propers 10 i 11 d'octubre. En el judici s'haurà de dirimir si els quatre exmembres del Govern i altres exalts càrrecs han de retornar 5,2 milions d'euros per l'organització del procés participatiu del 2014, i que ja han aportat com a fiança amb l'embargament de propietats i l'ajuda de la 'caixa de solidaritat' de l'ANC i Òmnium. En els judicis al TSJC i al Suprem, tots quatre van ser absolts del delicte de malversació.Segons ha informat el diari Ara , en la vista prèvia celebrada aquest dijous, l'Advocacia de l'Estat havia demanat la declaració d'Homs, per les despeses del CTTI, i de Rigau per la compra d'ordinadors. La fiscalia no va demanar la declaració de cap dels implicats, però va acceptar la petició de les dues acusacions populars, Societat Civil Catalana, i Abogados por la Constitución, que van demanar també la declaració de Mas i Ortega.

