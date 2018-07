​Una florista es rebel·la contra Colau perquè no desaparegui un racó icònic de l'Eixample

La Maria Ponsà sota la buguenvíl·lia del davant del seu establiment. Foto: Adrià Costa

A la cantonada de la Rambla Catalunya i el carrer Còrsega de Barcelona hi ha un d'aquells racons de l'Eixample que embelleixen la ciutat. Maria Ponsà, que hi té una floristeria gairebé centenària, va plantar fa 14 anys una buguenvíl·lia en l'escocell d'un arbre del davant de la botiga. Es tracta d'una planta enfiladissa de flors liles i d'origen tropical apreciada pel seu caràcter ornamental. L'exemplar de Ponsà ha anat creixent fins a crear un pòrtic natural sobre la vorera, que cada dia s'acompanya dels testos que l'establiment treu al carrer destinats a la venda. La florista ha engegat ara una campanya perquè assegura que la buguenvíl·lia perilla.El govern d'Ada Colau ha posat les floristeries en el punt de mira i l'Ajuntament ha realitzat una ofensiva inspectora per comprovar si tenen la llicència d'ocupació de la via pública que els correspon per tenir testos i flors al carrer. Segons fonts municipals, s'ha actuat per petició del Gremi de Floristes, que està preocupat per la proliferació d'altres negocis que també venen flors, però s'ha acabat comprovant, per exemple, que un dels negocis més coneguts de la ciutat, Flors Navarro del carrer València, té autorització per omplir de plantes 4 metres quadrats de vorera però en realitat n'ocupa 37,5 metres. L'Ajuntament l'ha instat a regularitzar la situació, i també ha constatat que en el cas de Ponsà no té ni permís.La florista ha explicat aque fa uns dies va rebre una sanció de 1.800 euros perquè ocupa la vorera sense llicència, cosa que constitueix una infracció molt greu de l'ordenança de vies i espais públics. Aquesta setmana li ha arribat una nova notificació que rebaixa la multa a la meitat, o sigui que ha passat a ser de 900 euros. Segons Ponsà, la sanció és per les plantes que treu cada dia al carrer i retira al vespre, però també per la buguenvíl·lia, que a diferència dels testos no es pot moure de l'escocell de l'arbre. La comerciant afirma que no pensa pagar la multa, i tot plegat li fa pensar que l'Ajuntament podria tallar la planta."És una icona a Barcelona i a molts llocs del món", defensa Ponsà, i assegura que en tres setmanes ja ha recollit més de 7.000 firmes perquè la buguenvíl·lia no desaparegui. "Vull que aquesta planta no la matin", reclama la florista, que explica que s'ha comprat una tenda de campanya per si cal dormir a la vorera per preservar-la. "Estic disposada a lligar-me a la buguenvíl·lia", assevera, i critica que, amb la modificació de l'ordenança de terrasses, a l'Ajuntament "se li ha acabat la feina amb les terrasses dels bars i ara va per les floristeries". El consistori, per la seva banda, ha afirmat que qualsevol element que hi hagi a la vorera necessita un permís, però no aclareix si pensa tallar la planta si no hi ha acord amb Ponsà.

