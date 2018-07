Carta d'un pres a la parella de Junqueras: «L'Oriol ha vingut per convertir la presó en un lloc fins i tot agradable»

Carta d'un pres a la parella de Junqueras Foto: NacióDigital

La parella d'Oriol Junqueras, Neus Bramona, ha rebut una carta d'un pres que va compartir mòdul amb el líder d'ERC a la presó d'Estremera. La carta l'ha llegida Empar Moliner al programa Tot es mou de TV3. El pres, que ha escrit la carta amb el consentiment de Junqueras, ressalta l'afecte que té per al dirigent independentista i "compadeix" l'experiència que està vivint la seva família. "L'Oriol ha vingut per aconseguir que la meva estància a l''hotel Reixes' sigui un lloc fins i tot agradable. Em fa por el dia que marxi d'aquí", diu la carta.En aquesta línia, demana a Bramona que sigui forta i valenta: "Darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona. Aquesta màxima, avui es compleix com tantes altres". Explica també que passava "molt bones estones" amb Junqueras, malgrat els problemes evidents de la presó. "Anem a missa els diumenges i parlem de teologia", relata, i diu també que assistia a alguna de les classes d'història que impartia "magistralment i amb humilitat absoluta" el líder d'ERC a la presó. "Jo sóc aquí per la maleïda droga, ell hi és per la maleïda política. Qui ens manava ficar-nos-hi?", diu, i "agraeix" a Deu que li hagi enviat Junqueras. "Aviat serà al teu costat", acaba.

