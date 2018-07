Una dona s'enfronta a deu anys de presó per clavar-li el taló de la sabata a l'ull d'un home, causant-li la pèrdua de la visió total d'aquest ull. Els fets van passar durant una baralla en un bar de l'Aldea (Baix Ebre) l'any 2010.A la baralla hi van estar involucrades tres persones que seran jutjades aquest dilluns a la secció segona de l'Audiència de Tarragona. Se les acusa d'un delicte de lesions i una falta de lesions. Segons informa el fiscal, la víctima era dins del bar quan el propietari li va dir que marxés, que ja anava a tancar.Dins del local hi havia la dona i un altre processat. Tots dos i el propietari, quan la víctima va sortir, van començar a agredir-lo a cops de puny i puntades de peu. Va ser aleshores quan la dona li va clavar el taló de la sabata, que li va provocar una ferida i la pèrdua total de la visió de l'ull. El fiscal demana per dos dels acusats una multa, i per a l'acusada, una pena de deu anys de presó.

