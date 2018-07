NacióDigital acaba el curs enfortint el seu lideratge en la premsa digital en català

acaba el curs refermant el seu lideratge a la premsa digital en català. Les dades del passat mes de juny que acaben de certificar els mesuradors d'audiències OJD ( Oficina de Justificació de la Difusió ) i comScore demostren que aquest diari és, de nou, el més llegit en la nostra llengua augmentant la diferència amb els seus competidors. En un context de descens de l'audiència general (hi tenen a veure la meteorologia i l'ambient polític)és, d'entre els principals diaris, qui menys ho nota.Com ja va passar al mes de maig,lidera els dos rànquings. En el cas de comScore va certificar per a1,659 milions de lectors. La segona posició recau en l'Ara amb 1,461 milions lectors seguit de Vilaweb, que guanya una posició malgrat la pèrdua de lectors en relació al mes passat i quedar-se per sota del milió d'usuaris. El Món ha passat dels 1,31 milions al 912.000 lectors. D'entre els més llegits en català la cinquena posició és per a El Punt Avui amb 554.000 lectors. ElNacional.cat té, en la suma de les seves edicions en català, castellà i anglès, un total de 2,382 milions de lectors. El mesurador ComScore no fa diferència per llengua.En el cas d'OJD, que sí fa un rànquing dels dominis només en català,també manté el lideratge. El juny el va tancar amb 2,806 milions d'usuaris únics i més de 16 milions de pàgines vistes. Els seguidors han accentuat la seva tendència a la baixa. Així, l'Ara segueix en segona posició amb 2,147 milions seguit d'El Nacional amb 1,717 i Vilaweb amb 1,657. La plataforma de continguts virals Catalunya Diari se situa entre aquests dos darrers diaris amb 1,681 milions seguida d'El Món amb 1,095 milions i El Punt Avui amb 665.016 usuaris.té un temps de lectura de 6 minuts i 45 segons, molt per damunt de la mitjana i una prova de l'atenció que capten els seus continguts entre els lectors.I perquè són diferents les dades d'OJD de les de ComScore? Ambdós rànquings, liderats per aquest diari, es diferencien que en el cas de l'OJD es compten navegadors únics per dispositius –i, per tant, es pot duplicar una mateixa persona que visiti el diari a través del portàtil, el mòbil i la tauleta per exemple– mentre que comScore avalua lectors reals a partir de combinar elements de mesura purament quantitatius i enquestes amb mesuradors als dispositius.El diari acaba doncs el curs, que ha estat molt intens informativament, amb bones dades d'audiència i sumant una nova edició territorial després de la integració a NacióDigital de Rubitv.cat , referència en la informació de proximitat a la ciutat. Es farà farà efectiva el proper 1 d'agost i, al Vallès Occidental, Rubitv.cat se sumarà a les edicions que el diari ja té a Terrassa i a Sabadell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)