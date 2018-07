El CAC avala un programa de Catalunya Ràdio sobre la presó incondicional dels polítics catalans

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha avalat el programa Solidaris de Catalunya Ràdio dedicat a la presó incondicional dels presos polítics. Considera que va complir amb el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).L'actuació del CAC es va iniciar per la queixa d'una persona que denunciava una suposada "falta de pluralitat i neutralitat del presentador". Després de l'anàlisi, el CAC n'ha aprovat l'actuació amb tres vots a favor, tres en contra i el vot de qualitat del president, Roger Loppacher.El ple de l'ens considera que les valoracions o interpretacions professionals dutes a terme pel presentador "no suposen contravenir" el llibre d'estil de la CCMA però apunten que cal cenyir-s'hi. En aquesta línia, dos vots particulars admeten que durant el programa "es vulnera de manera reiterada l'apartat de l'objectivitat, imparcialitat i equilibri informatiu" del llibre d'estil de la Corporació.El programa, emès el 24 de març amb el títol No normalitzar la repressió, va abordar la decisió de la justícia d'enviar a presó els dirigents polítics independentistes que s'havia dictat el dia anterior. Per al debat, es va convidar persones amb "un punt de vista rellevant", principalment del món associatiu, institucions de la Generalitat i entitats relacionades amb la pau i els drets humans.

