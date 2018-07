«Jungle Speed», la pugna per aconseguir el tòtem

La velocitat de processament mental és un dels principals elements del procés cognitiu sobre el que descansa l’aprenentatge, el desenvolupament intel·lectual, el raonament i l’experiència. Aquesta ens implica la capacitat de fer amb fluïdesa les tasques fàcils o apreses, de forma automàtica, sense pensar gairebé conscientment. Una major velocitat ens ajuda a pensar i aprendre més eficientment.Com qualsevol altra habilitat cognitiva, es pot entrenar i millorar, fent que el cervell estableixi connexions més sòlides perquè les senyals nervioses viatgin a més velocitat. Tot i que és durant l’etapa infantil que es desenvolupen aquestes connexions, també en l’edat adulta podem seguir treballant la velocitat de processament del nostre cervell.Son molts els jocs que es basen en aquesta velocitat i que, per tant, l’estimulen, convertint-se gairebé en un propi gènere dins dels jocs de taula moderns. De tots, però, cal destacar-ne el que, sense ser-ne el primer, si que ha estat el que més fama ha aconseguit: el Jungle Speed.Quan obriu la capsa d’un Jungle Speed només hi trobareu dos elements: 80 cartes quadrades amb estranys símbols i sanefes i un cilindre de fusta de forma estranyament afusada anomenat Tòtem.Posareu el Tòtem al centre de la taula i us asseureu al voltant. Us repartireu les cartes a parts iguals i les posareu en una pila al vostre davant cara avall. D’un en un, girareu la carta superior de la pila i la deixareu al costat, com si fos una pila de cartes descartades. En el moment en que dos o més jugadors tinguin la mateixa carta a sobre de la pila de cartes descartades (o sigui, la visible), entrareu en competició per agafar el Tòtem.Si heu estat prou ràpids i us heu fet amb el Tòtem, prendreu totes les cartes de la vostra pila de descartades i les entregareu al jugador o jugadors que han fracassat en la competició. Aquests prendran les cartes que rebudes i les que tinguessin a la seva pila de descartes i les posaran a sota de la seva pila de cartes cara avall.Com us podeu imaginar, el primer jugador que aconsegueixi quedar-se sense cartes al seu davant, serà el guanyador.“Jungle Speed” és una versió modernitzada i millorada del popular joc de l’encenedor. Millorada sobre tot pel disseny visual que els autors han conferit a les cartes, sabent allunyar-se del format de les baralles franceses o espanyoles i centrant-se en sanefes que permeten al jugador entrenar la percepció visual a partir de l’establiment de patrons.No contents amb els equívocs constants que us jugarà el cervell, els autors han introduït algunes cartes d’accions especials que us trencaran ocasionalment el ritme normal del joc i obligaran a canviar el patró que cal identificar: tots girant una carta a la vegada, tothom havent d’agafar el Tòtem o activar les competicions per colors iguals en comptes de per formes.“Jungle Speed”, amb una mida que us permetrà portar-lo a dins de qualsevol bossa de mà, es converteix en un joc ideal per a una sobretaula, on tot i que hi haurà a qui se li donarà millor que a d’altres d’entrada, tots estareu capacitats per igual per “cagar-la” i agafar el Tòtem quan no toca. Un darrer avís, compte amb els jugadors d’ungles llargues... especialment si els hi preneu el Tòtem sense prou temps per apartar la mà.Nom del joc: Jungle SpeedAutor: Thomas Vuarchex i Pierrick YakovenkoEditorial: Asmodee IbéricaNúmero de jugadors: 2-8Temps de joc: 10 minutsEdat: a partir de 7 anys

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)