Desconvocada la vaga del personal de terra dels aeroports per al 31 de juliol

Després de tres dies d'intenses negociacions, els sindicats USO, CCOO i UGT han arribat a un acord amb la patronal de handling Aseata per desconvocar la vaga del personal de terra dels aeroports espanyols prevista per al proper 31 de juliol.Segons han concretat els sindicats a través d'un comunicat conjunt, la patronal ha accedit a incloure les variables econòmiques plantejades, com per exemple plusos als treballadors subrogats. "La patronal Aseata ha entès que els treballadors del sector no podien continuar penalitzats pel fet de patir un procés de subrogació", asseguren en el text.Entre d'altres, els representants del treballadors reclamaven plusos com el de fix a temps parcial, el de torns, el de distribució irregular de la jornada o el de transport.

