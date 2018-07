14 ferits per l'atac d'un home armat amb un ganivet a Alemanya

Un home amb un ganivet ha assaltat un autobús a Lübeck, Alemanya, i ha ferit 14 persones, dues d'elles en estat greu, en cap cas es tem per la seva vida. Segons informa el diari local Lübecker Nachrichten , l'atacant ja està detingut per la policia.El conductor de l'autobús, segons informa aquest mateix diari alemany, hauria vist que estava succeïnt al vehicle i l'ha aturat, obrint les portes i deixant sortir tothom. Segons la policia alemanya, l'autobús anava força ple i ha generat un estat de pànic.Les autoritats estan investigant els fets, agafant diversos testimonis, entre els quals es troben que l'atacant hauria tret una pistola sense arribar a fer-ne ús i a deixar una motxilla fumejant a l'autobús.A hores d'ara, la fiscalia alemanya "no descarta res" en referència a les motivacions de l'atac.

