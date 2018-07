Rosell arribarà a la presó de Brians 2 dimecres que ve

L'expresident del Barça Sandro Rosell serà traslladat a Catalunya des de la presó madrilenya de Soto del Real el pròxim dimecres. Els Serveis Penitenciaris de la Generalitat han rebut la comunicació del trasllat des de Madrid a Catalunya, trasllat que realitzarà la Guàrdia Civil fins a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), on es preveu que hi ingressi dimecres al migdia.



La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acceptar la setmana passada la petició de trasllat de Rosell a una presó de Catalunya . Rosell havia demanat el trasllat al·legant que així podia estar a prop de la seva família i que ja no tenia sentit la seva presència a la presó madrilenya de Soto del Real perquè ja ha conclòs la instrucció i només està pendent de judici. No obstant això, Lamela no ha acceptat la petició de llibertat que també li havia fet la defensa.L'expresident del Barça es troba en règim de presó provisional des de fa un any acusat de delicte fiscal i blanqueig de capitals. A més, el setembre declararà en un jutjat de Barcelona investigat per un segon cas de possible frau fiscal.