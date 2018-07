Rajoy marxa penjant-se medalles per Catalunya, ETA i la crisi

Rajoy diu que el que cal protegir a Catalunya, perquè està en perill, és "la llibertat dels que no passen per l'aro de la independència"

Rajoy ha tornat a marcar distàncies amb Aznar i ha promès que serà "lleial"

"Aquest no és un discurs fàcil per a mi", ha començat Mariano Rajoy, en el que ha estat el seu missatge de comiat com a president del PP, en el marc del congrés que demà elegirà el seu successor. Rajoy ha agraït al seu partit la confiança que li ha donat des que va entrar a Alizanza Popular fa més de quaranta anys. Ha posat en valor l'obra feta pel seu govern, citant en primer lloc la superació de la crisi econòmica. L'altra gran fita, segons ell, ha estat afrontar "la declaració d'independència d'una regió espanyola".Rajoy ha dit adeu als seus lluint patriotisme espanyol, elogiant "la qualitat de la democràcia espanyola", l'estat de la seva sanitat i el molt que s'ha avançat en la igualtat i els drets de la dona. Ha volgut fer un cant a "la nació espanyola, l'única que té dret a decidir perquè és sobirana". "El que hem de protegir a Catalunya no és la sobirania, sinó la llibertat, la llibertat dels catalans que no passen per l'aro de la independència", llibertat que, segons ell, està en perill.L'expresident espanyol ha destacat la seva resposta a la declaració d'independència com una mostra de "fermesa i prudència". "El senyor Puigdemont no ha estat elegit president de la Generalitat" i "el seu Govern va ser cessat", una situació que "no té precedents a Europa". Rajoy ha dit que "ara tots saben que l'article 155 existeix".El president sortint del PP s'ha referit també a la política antiterrorista del seu govern: "Mai he tingut la temptació de negociar amb ETA i procedit a un acostament de presos"."Hem derrotat a ETA a canvi de res", ha proclamat enmig dels aplaudiments dels congressistes.Rajoy ha volgut sortir al pas així dels atacs que està rebent des de l'entorn de l'expresident José María Aznar i de sectors de la dreta mediàtica. Per això, ha volgut altre cop marcar distàncies amb Aznar quan ha assegurat que s'aparta sense anar-se'n i que serà "lleial" al partit. El que ha evitat en el seu discurs és nomenar successor. Rajoy hauria preferit una llista de consens, però fins avui, almenys, no ha estat possible.Ha reblat diverses vegades que el PP continua sent la primera força política i que si ha perdut el govern ha estat, no pas per una aliança, sinó per una "confabulació" de l'esquerra i l'extrema esquerra aliats als nacionalistes. Ha anunciat que la majoria d'espanyols "ens tornaran a venir a buscar" perquè el PP aporta seguretat i moderació. En tot el seu discurs, ha vindicat la seva obra i la condició de polític, "amb molt d'honor", tot dient que molts dels qui es dediquen a criticar fàcilment la tasca dels polítics "no han mogut mai un dit per ajudar els altres".La intervenció de Rajoy ha estat el plat fort de la sessió de la tarda i era esperada amb molta expectació. Pels passadissos de l'hotel Auditorium es deia que tal com està d'obert el congrés, molts compromissaris volien escoltar l'encara president del partit per prendre una decisió sobre el seu vot. Fa dies que corri el rumor d'una incomoditat creixent per part de Rajoy respecte a com anava evolucionant la campanya, cada cop més tensa i en què apareixien crítiques a la política del darrer govern del PP.Abans del discurs de Rajoy, s'ha elegit la mesa del congrés, presidit per Ana Pastor. Tota la sessió ha estat un homenatge a Rajoy, elogiat com "el millor president que hem tingut" per tots els dirigents que han parlat, des de Luis de Grandes, president del comitè organitzador, a Pastor i a María Dolores de Cospedal, qui com a secretària general ha presentat l'informe de gestió, avui més que mai un tràmit.La sessió ha estat rica en gestos. Rajoy s'ha mostrat avui més emocionat que mai, com si fos ben conscient que ja no disposa del poder. Hi havia més d'un enigma en el rostre de Rajoy. Casado i Santamaría seien en primera fila sempre separats per algú, primer Ana Pastor, i quan aquesta s'ha aixecat per ocupar la presidència, per Luis de Grandes. Alberto Núñez Feijóo ha arribat tard i ha anat a saludar Rajoy en una escena impagable. El president de la Xunta ha abraçat Rajoy, que s'ha mostrat molt fred. Gestos que expliquen moltes de les coses que han passat els darrers temps i que no auguren un futur fàcil per qui hagi de gestionar el partit a partir de demà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)