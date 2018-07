Jeroen Olyslaegers: «La Unió Europea ha creat límits a la democràcia»

Jeroen Olyslaegers. Foto: Adrià Costa

Jeroen Olyslaegers. Foto: Adrià Costa

Ha estat un dels llibres de l'any a Bèlgica, multipremiat per la crítica i avalat amb un èxit incontestable de lectors. Es titula Voluntat , és obra de l'escriptor belga Jeroen Olyslaegers (1967) i toca temes tan espinosos com el col·laboracionisme belga amb els nazis durant la Segona Guerra Mundial –sobretot pel que fa a certs sectors intel·lectuals–, posant el lector davant un mirall gens autocomplaent, amb la maldat i la culpa, amb el remordiment de l'ambigüitat, i amb la hipocresia que floreix en moments que són a vida o mort."Tot va començar amb un informe policial del 15 d'agost de 1942 que vaig descobrir en una xerrada universitària", comenta Olyslaegers, encara meravellat per la troballa. A l'informe s'hi explicava un assalt a la comunitat jueva al Kruikstraat d'Anvers. "Just el meu carrer, on visc. Des de casa meva veig un dels edificis on va passar aquell horror, l'escena del cap de família que obre la porta i es talla el coll davant del policia i de l'amic". Una imatge devastadora, que parla de la crueltat extrema de tot allò viscut."Els fets em van fascinar de tal manera que vaig saber, a l'instant, que havia d'escriure sobre aquest agent de policia. I, sobretot, escriure quina era la seva psique. Va ser la història qui em va trobar a mi, no pas a l'inrevés", confessa. El llibre, que ara arriba a Catalunya en les traduccions al català ( Amsterdam ) i castellà ( Seix Barral ), se centra en Wilfried Wils, un oficial amb ànima de poeta que sobreviu a Anvers durant la invasió de l'exèrcit nazi, mentre la ciutat és assetjada per la violència i la desconfiança. El narrador –totalment fascinant, de principi a fi– transmet tot allò viscut al seu propi besnét, en un monòleg interior on veiem la lluita amb els seus fantasmes. "És la veu d'un home gran tenyida per molts retrets", subratlla.En aquest retrat del dolor, tan banyat de realitat, un dels aspectes que més va sorprendre Olyslaegers va sorgir durant el procés de documentació. "Es va publicar un llibre sobre delators belgues antisemites, on es comprovava que bona part eren pintors, escriptors, poetes. No tots eren artistes, però sí suficients com per marcar aquesta ambigüitat". En aquest sentit, pot existir l'equidistància entre víctima i botxí? "No. L'equidistància potser existeix en un experiment científic, però la vida no és un experiment".L'autor sosté, amb rotunditat, que "no hi ha un punt zero entre el bé i el mal" i que "sempre hi ha una barreja de totes dues coses". I d'això parla aquesta novel·la. "Durant la guerra dels Balcans, les Nacions Unides van voler ser una part equidistant, amb aquells jeeps blancs anat amunt i avall. Però després ja vam veure què va passar. Per la gent de Sarajevo, l'acció de l'ONU va ser pràcticament criminal. Però també hi veig, en aquesta equidistància, la projecció d'un desig d'esperança, que crec que és el que volia l'ONU, malgrat que pels ciutadans que en patien els efectes tot plegat fos molt miserable".Una equidistància que també s'ha vist a Catalunya amb posterioritat a l'1-O, amb una repressió duríssima i difícilment justificable –a tots nivells, especialment el judicial, com demostren els resolucions dels tribunals alemanys, belgues, suïssos o escocesos–, i amb la perplexitat que ha provocat la no actuació d'Europa, arribant al punt de tenir presos polítics o càrrecs electes exiliats, d'haver tingut l'autonomia intervinguda, amb l'afegit de les condemnes a cantants, les retirades d'obres d'art i la censura a escriptors. "Per desgràcia, el cas de Catalunya no és únic", sentencia."El problema és que la Unió Europea és eminentment pragmàtica. I el pragmatisme va molt bé quan parles d'economia i necessites crear un marc comú per poder col·laborar i comerciar lliurement. Però quan, de sobte, una regió diu que ja no vol jugar amb tu, es veuen molt clars els límits que la UE ha posat a la democràcia per sobreviure i mantenir-se. Aleshores, et preguntes si realment la UE és demòcrata o si s'ha tancat en un experiment de democràcia del qual no en podem sortir". Segons Olyslaegers, ja hem vist això a d'altres llocs. "Hem vist el Brexit, o a la reacció que ha tingut Escòcia al Brexit. O Itàlia o Grècia, amb sentiments antieuropeistes. Com ho gestiones? La UE ha creat límits a la democràcia, i ens hem de preguntar si és just i, sobretot, si es pot fer".En un fragment de Voluntat, el narrador assegura que després d'un gran terrabastall que sacseja tots els fonaments d'una comunitat la gran majoria de ciutadans "volen actuar com abans millor com si tot fos normal". La desitjada tornada a la normalitat, tan en voga ara mateix en la situació política catalana. "El desig d'acomodar-se a la normalitat és un instint humà essencial. Per sobreviure, de vegades hem de ser capaços de fer veure que no passa res i no deixar que les coses de fora les pertorbin". En aquest sentit, jutjar moralment "és molt fàcil, però també erroni, perquè no hi ha un tall que separi a bons i dolents. En el moment que fas el tall, elimines l'empatia de l'equació".La novel·la és, en essència, aquest desig d'entendre com funciona la hipocresia, aquest desig de normalitat. I l'aprenentatge, per a Olyslaegers, és clar: "he après és a tenir una empatia més gran per la gent i per la humanitat". Un exercici que li ha valgut el reconeixement internacional del sector, gràcies a un llibre que mostra tots els clarobscurs i les mesquineses de la gent, de la gent normal que vol sobreviure. Un llibre sobre la complexitat psicològic de la gent, i sobre allò que els porta, en circumstàncies molt extremes, a voler viure amb tanta normalitat com sigui possible.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)