​La CUP de Barcelona duu fins al ple les claus d'una acció contra les bicicletes per a turistes

Fem entrega al #PleBCN dels centenars de claus que ens han fet arribar les veïnes corresponents als cadenats que s'han posat avui a les bicicletes de lloguer turístiques escampades per tota la ciutat.

NO ÉS TURISMEFÒBIA, ÉS LLUITA DE CLASSES! pic.twitter.com/EoaSNz8P5L — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 20 de juliol de 2018

Avui al #PleBCN se'ns ha fet la confiança d'alçar la veu en nom dels veïns i veïnes que aquesta nit han sortit a posar-hi el cos immobilitzant centenars de bicicletes de lloguer turístic per dir que ja n'hi ha PROU!, que cal aturar l'espoli de la indústria turística. pic.twitter.com/1cmdmJeZY1 — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 20 de juliol de 2018

El ple de Barcelona ha viscut aquest divendres l'enèssim debat sobre la denominada turismofòbia, els atacs per denunciar la massificació turística. En el punt d'una proposta del PP amb propostes per fer-hi front, i que ha prosperat, el nou regidor de la CUP Pere Casas ha tret una bossa de claus dirigint-se a l'alcaldessa, Ada Colau, que s'han emprat en una acció la passada nit que ha implicat el cadenat de desenes de bicicletes destinades als turistes. El motiu de la iniciativa ha estat denunciar l'ús de l'espai públic per part d'aquest servei sense pagar llicència.L'acció ha estat reivindicada de forma anònima a través d'un comunicat, i ha consistit a encadenar les bicicletes d'empreses com Donkey Republic i Scoot, i enganxar-hi adhesius que denuncien "l'apropiació de l'espai públic per part d'empreses privades". Casas ha explicat que ha dut les claus dels cadenats fins al ple "d'una iniciativa simbòlica" que han realitzat de nit els veïns en protesta per "l'abús" dels aparcaments públics per part dels serveis turístics del lloguer de bicicletes. "No és fòbia al turista, és lluita de classe", ha remarcat.Justament al ple el govern d'Ada Colau ha deixat per més endavant per la manca de suports la votació d'una taxa per a les empreses de lloguer de bicicletes i de motos que utilitzen la vorera o els estacionaments de bicis per aparcar-les sense pagar res a canvi. La proposta del PP que s'ha aprovat inclou fer pedagogia dels beneficis del turisme i prendre mesures contra el que és incívic, promoure accions legals contra els autors dels atacs al sector derivats de la turismofòbia i posar en marxa mesures de prevenció per evitar-ne de nous. En relació a l'ocupació del cap de setmana passat de l'antiga presó Model per part dels comitès de defensa de la república (CDR) , el PP ha reclamat al govern que iniciï el procediment per infracció d'ordenances municipals, i l'alcaldessa, Ada Colau, ha acceptat el prec. Colau ha concretat que va ser una acció de "caràcter temporal i caràcter pacífic", si bé es van produir "alguns danys puntuals", raó per la qual s'iniciarà un procediment administratiu per exigir-ne el rescabalament. Mulleras li ha retret que "ser incívic surt gratis, ser okupa és un mèrit i hi ha barra lliure d'incompliments d'ordenances per als seus amics ideològics".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)