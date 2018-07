Tres detinguts per robatoris violents amb armes de foc a diversos establiments

Ingressen a presó 3 membres d'una organització criminal per cinc robatoris violents amb ús d'arma de foc a comerços i empreses. Detinguts in fraganti a Granollers https://t.co/XkgNMR4Uzr pic.twitter.com/vsoEMQuFIO — Mossos (@mossos) 20 de juliol de 2018

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 23 de juny de 2018 tres homes de nacionalitat espanyola i romanesa de 31, 40 i 41 anys, veïns d’Esplugues de Llobregat, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació, lesions i pertinença a organització criminal.Els membres d’aquest grup criminal s’havien especialitzat en robatoris violents a establiments i empreses. Un dels punts on havien actuat era el supermercat Lidl de Granollers de la zona del Ramassar. A més, del març al juny d’enguany, havien robat en una empresa de Sant Feliu de Llobregat, dos establiments de menjar ràpid de Sant Andreu de la Barca i un supermercat de Calafell, sempre amb violència sobre els treballadors responsables dels diners en efectiu.El modus operandi del grup era sempre el mateix i amb unes tasques molt definides per cadascun dels membres: els dies previs a l’assalt realitzaven tasques de vigilància i control, tant de la zona com específicament de l’establiment objectiu del robatori i recollien tota la informació relacionada amb horaris, nombre de treballadors presents en el moment del tancament de l’establiment, vies d’entrada i sortida de la zona de caixes i les vies de fugida en vehicle.El dia del robatori els lladres feien el robatori violent exhibint armes curtes o instruments perillosos de forma molt violenta i sotmetien les víctimes a agressions físiques directes, els lligaven amb brides i sota amenaça de l’ús de l’arma de foc els obligaven a dir els codis de seguretat de les caixes fortes dels establiments.Durant la fase d’investigació, els mossos van identificar els vehicles emprats en els robatoris, així com els membres que formaven el grup i finalment els van detenir in fraganti. Va ser el 23 de juny tot just a l’hora de tancament del supermercat granollerí, quan tres homes descendien per un forat fet a la teulada del local i s’adreçaven a la línia de caixa per robar la recaptació de l’establiment.A la detenció també van participar unitats d‘ordre públic, donada la violència habitualment emprada pels lladres i que sempre anaven armats en els robatoris que perpetraven.Els tres detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

