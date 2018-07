Contundent denúncia d'un oncòleg per la mort d'una pacient que seguia pseudoteràpia

Para todo tienen una respuesta estos desalmados. Por casos como éste no puedo callarme, juegan con la vida y salud de personas humanas. Si eso lo hace un médico acaba entre rejas, ellos siguen enriqueciéndose engañando a nuevos enfermos #StopPseudociencias #StopPseudoterapias — Dr. Bosch-Barrera (@BoschBarrera) 19 de juliol de 2018

Un oncòleg gironí ha denunciat en una dura piulada la mort d'una pacient amb càncer de mama que va decidir abandonar la quimioteràpia i seguir tractaments alternatius. El doctor, Joaquim Bosch Barrera, va atendre la dona a Urgències del Trueta el desembre passat.Assegura que va arribar-hi amb un pit putrefacte i que, quan ell va demanar-li què li deia el seu curandero sobre el tumor, ella va respondre-li: "Diu que si surt cap a fora és bo perquè significa que s'està oxigenant". La pacient va morir ara fa unes dues setmanes. Arran de la denúncia que l'oncòleg ha fet a la xarxa social, el Departament de Salut i el Col·legi de Metges de Girona (COMG) han obert expedients informatius en relació al cas.El president del COMG, el doctor Josep Vilaplana, diu que investigaran fins a quin punt el curandero "podria haver incorregut en intrusisme". Vilaplana també ha posat de relleu "l'extrema vulnerabilitat dels pacients oncològics", que poden ser víctimes "d'enganys i mentides repetides"."En una guàrdia una dona jove arriba amb febre. Càncer de mama en 'tractament' amb teràpies alternatives". Així comença el fil que el doctor Joaquim Bosch Barrera va obrir al Twitter per denunciar el cas. El metge treballa a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Girona, és investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi) i dona classes a la facultat de Medicina de la UdG.Bosch Barrera va rebre la pacient a Urgències del Trueta el passat mes de desembre. A la piulada, que s'acompanyava d'una fotografia on es veia un pit putrefacte –una imatge que ara el metge ha esborrat- l'oncòleg també hi reproduïa la resposta que va rebre de la pacient quan li va preguntar: "I el teu 'terapeuta' alternatiu què te'n diu del tumor?". "Diu que si surt cap a fora és bo, perquè significa que s'està oxigenant", recull el tuit.La pacient va ser tractada a l'hospital, però va morir ara fa unes dues setmanes. Al seu compte de Twitter, l'oncòleg gironí hi fa nombroses piulades en contra de les conegudes com a pseudociències o pseudoteràpies a l'hora de curar el càncer. "De l'homeopatia i altres bajanades pseudopsicològiques ja no em poso ni a discutir-les, perquè no tenen cap mínima solidesa i són un pur engany", assegura, en referència als pacients oncològics.Al fil, el metge també recorda el cas de l'estudiant valencià de 21 anys que va morir després d'abandonar un tractament contra la leucèmia i posar-se en mans d'un curandero. A l'home se'l va jutjar per homicidi, però a principis d'any un jutjat el va absoldre.Arran de la denúncia que ha fet el doctor Bosch Barrera, tant el Departament de Salut com el Col·legi de Metges de Girona (COMG) han obert expedients informatius en relació al cas. La Generalitat ha posat l'afer en mans de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària i recorda, que des del Departament, s'aposta sempre "pels tractaments validats i amb base científica, i que les teràpies complementàries i/o alternatives mai poden substituir un tractament validat".Per la seva banda, l'expedient del COMG se centrarà en investigar si el curandero que va portar la pacient pot haver comès intrusisme professional. El president del COMG, Josep Vilaplana, diu que volen veure "fins a quin punt aquesta persona, que no és metge i ha tractat la pacient, pot haver incorregut en intrusisme a l'hora d'anunciar-se com a medicina ortomolecular o un altre nom". En cas que això es demostri, Vilaplana ja ha assegurat que el col·legi arribarà "fins a les últimes conseqüències".Vilaplana també ha subratllat que el tuit del doctor Bosch Barrera, sobretot, vol posar de relleu "l'extrema vulnerabilitat" dels pacients oncològics. "És molt important que hi estiguem amatents, perquè la gent pot arribar a creure's coses absolutament fora de lloc, com que el tumor s'està expulsant o oxigenant", ha afirmat."La seva és una denúncia alertant d'això; casos com aquests ens fan ser ben conscients de fins a quin punt els enganys, la dilació a l'hora de trobar el diagnòstic adequat o les mentides repetides poden crear problemes a la població", ha dit Josep Vilaplana. Per això, subratlla que la tasca dels metges és "la d'informar, controlar i esbrinar casos com aquest, que han tingut un resultat dolent".Per últim, el president del COMG també ha volgut posar de relleu el decàleg que ha aprovat el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) on s'hi defineixen quins són els principis que han de seguir els metges que indiquen teràpies complementàries per garantir l'exercici correcte de la medicina."És important que els metges posin al davant de tot l'evidència científica i els coneixements que tenim; i que la gent sàpiga que les teràpies complementàries s'han d'utilitzar només en aquells casos i de manera complementària a la medicina que tenim evidència", ha dit. "I sobretot en aquells casos oncològics on un retràs o les coses no fetes adequadament poden suposar la vida o la mort, com és el cas aquest", ha conclòs.

