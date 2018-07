​Barcelona mostra l'escalf a les víctimes a un mes de l'aniversari del 17-A

Barcelona ha consensuat en el ple d'aquest divendres una declaració institucional amb la qual torna a mostrar el suport i escalf als familiars de les 16 víctimes dels atemptats de la Rambla i de Cambrils del 17 d'agost del 2017 i als més de 150 ferits i als seus familiars. "L'Ajuntament de Barcelona sempre estarà amb ells i el seu record serà sempre un al·licient per continuar lluitant per la pau i la llibertat", expressa el text, que ha promogut el Grup Demòcrata –el PDECat-. La declaració ha format part del darrer ple del curs polític i arriba quan falta menys d'un mes pel primer aniversari del 17-A.El consistori també garanteix que continuarà ferm en la defensa de les llibertats, de la pau i dels Drets Humans i "sense rendir-se davant els totalitarismes de qualsevol mena". A més, agraeix de nou "tot el suport i estima" rebut durant l'últim any d'arreu del món, mostra l'orgull que sent pels barcelonins "que van saber com reaccionar exemplarment davant el terror" i agraeix la resposta dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i especialment la "bona tasca" a l'ex major dels Mossos Josep Lluís Trapero i al conseller empresonat Joaquim Forn.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)