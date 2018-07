Puigdemont ja pot sortir d'Alemanya

La justícia d'Alemanya ha aixecat aquest divendres les mesures cautelars contra el president a l'exili Carles Puigdemont després de la retirada de l'euroordre . Aquest divendres, el propi ministeri públic ha demanat al tribunal d'aquest land alemany que tanqués el procés per l'extradició de l'expresident i que posés fi a les cautelars, que l'hi impedien sortir d'Alemanya i l'obligaven a fitxar cada setmana davant de les autoritats.Puigdemont, per tant, ja podria marxar avui mateix del país germànic, segons han indicat des de la fiscalia. El tribunal d'Schleswig-Holstein també ha confirmat a través d'un comunicat la fi del procés d'extradició."Totes les mesures cautelars s'han aixecat", han assegurat fonts de la fiscalia d'Schleswig-Holstein a l'ACN. La decisió, presa pel jutge, era inevitable després que el Tribunal Suprem retirés l'euroordre i rebutgés extradir Puigdemont només pel crim de malversació de fons públics.De fet, la seva defensa ja comptava que l'aixecament fos imminent aquest divendres al matí, quan la fiscalia ha informat formalment al jutge de la retirada de l'euroordre i de la fi del procés d'extradició, demanant també l'aixecament de les cautelars.Fonts de l'entorn de Carles Puigdemont reiteren que tot i els seus plans de retorn a la seva residència de Waterloo, a Bèlgica, la tornada no serà imminent i encara es podria allargar uns "dies".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)