El PP escull Pablo Casado i posa fi a l'era Rajoy

Pablo Casado, nou líder del PP

Els compromissaris del Partit Popular han escollit Pablo Casado com a nou president de la formació. El fins ara vicesecretari de Comunicació es converteix així en el successor de Mariano Rajoy en el lideratge de la dreta espanyola, derrotant Soraya Sáenz de Santamaría al final d'un congrés que s'ha presentat ple d'incògnites des que va ser convocat.Els resultats han estat més clars de l'esperat: Casado s'ha enfilat a 1.701 vots (57%) mentre que Santamaría s'ha quedat amb 1.250 (42%). El buit deixat a l'organització conservadora per la moció de censura de Pedro Sánchez, la pèrdua del poder i la renúncia de Rajoy ha estat omplert per la candidatura audaç del ja nou president.Abans de les votacions dels 3.000 compromissaris, Casado ha fet un discurs molt dur tant a nivell ideològic –deixant clar el gir a la dreta del partit- com en la qüestió catalana . Ha fet una crida a "reconquerir Catalunya" i, per primera vegada, ha reivindicat el concepte de Tabàrnia assegurant que la "faran de veritat".Al llarg de la campanya s'ha evidenciat el contingut profundament dretà del nou president del PP, que ha insistit en la necessitat de recuperar el llegat de José María Aznar i de ser més bel·ligerants amb el sobiranisme, així com de reforçar el discurs dels valors (la família i la defensa de la vida) en el missatge ideològic del partit.La victòria de Casado és la derrota de Santamaría, però també, en bona part, de Mariano Rajoy, que en poques setmanes ha vist com ha passat de ser aplaudit i elogiat de forma unànime pels seus a haver de sortir, en el darrer dicurs que va fer ahir com a líder del PP, a defensar el seu llegat després de les crítiques que se li han fet des de l'aznarisme.Perquè l'altra cara del triomf de Casado és el que suposa de certa revenja de l'expresident Aznar, que s'ha hagut d'empassar no ser convidat al congrés, però que ara veu com un jove dirigent que el vindica és elegit per succeir Rajoy.

