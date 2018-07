Moncloa, sobre la renúncia de Llarena a les extradicions: «La justícia espanyola no queda malmesa»

"La justícia espanyola no queda malmesa, són discrepàncies entre dos àmbits judicials i el govern no entrarà en això". Aquesta ha estat la respost a la Moncloa després que el jutge Pablo Llarena hagi renunciat a l'extradició de Carles Puigdemont per malversació i no per rebel·lió i hagi retirat les ordres de detenció europees i internacionals contra els dirigents independentistes exiliats.La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha assegurat que la decisió del Suprem s'ha produït després de les converses entres les dues instàncies, una possibilitat contemplada per la figura de l'euroordre, i ha insistit en el "respecte" a l'"autonomia i la independència judicial". Celáa, però, sí ha subratllat que Espanya "forma part dels valors de la justícia europea", com va reconèixer el tribunal alemany.Sobre les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va assegurar que esperava que Puigdemont pogués ser jutjat, la portaveu de l'executiu ha precisat que "tots tenien el sentiment" de veure si es podia resoldre aquest "conflicte d'interessos". Celáa també ha volgut deixar clar que el govern no donarà "cap instrucció" a la Fiscalia perquè retiri les causes contra els dirigents independentistes.

