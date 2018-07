Sànchez, Rull i Turull es recolzen en la retirada de les euroordres per reclamar la llibertat

La retirada de les euroordres per part del jutge del Suprem Pablo Llarena contra els exiliats és un nou argument que l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha esgrimit aquest divendres per reclamar la llibertat dels seus clients. Jordi Pina ha registrat un escrit per augmentar els motius pels quals reclama la fi de la presó preventiva en què destaca que la marxa enrere del magistrat evidencia la feblesa de les seves acusacions.Aquest nou text recorda que només havia acabat el procediment a Alemanya, que s'havia obert a extradir Carles Puigdemont tan sols per malversació, mentre que a Bèlgica només s'havia denegat la petició per una qüestió formal, i els procediments a Escòcia i Suïssa seguien oberts i pendents de resolució. En aquests dos últims casos, de fet, destaca que Llarena "no ha dedicat una sola línia a justificar la seva decisió de retirar les ordres, ni a explicar perquè la seva pèrdua de confiança en la voluntat de cooperació de la justícia alemanya s'ha de fer extensiva a aquests altres països, on el prestigi de l'administració de justícia està fora de tot dubte".Segons Pina, aquesta retirada de les euroordres "no és sinó la viva mostra de la nul·la confiança" del jutge del Suprem "en la qualificació dels fets que ens ocupen com a constitutius de delictes tan summament greus com la rebel·lió o la sedició". Per aquest motiu, afirma que, després de la decisió alemanya, ha "preferit retirar totes les restants ordres abans d'exposar-se al risc que aquestes fossin rebutjats fins per tres països més, les jurisdiccions dels quals gaudeixen del màxim prestigi internacional pel seu reconegut garantisme i sensibilitat cap als drets humans i polítics" i on no han posat en presó preventiva els exiliats.D'aquesta manera, l'escrit creu que la decisió de Llarena és en si mateixa "una evident raó de pes" per tal que Sànchez, Rull i Turull "siguin posats immediatament en llibertat en confirmar-se la suma feblesa" de l'atribució per part del jutge de delictes de rebel·lió o sedició sobre els quals es justifiquen els teòrics riscos que comportarien la mesura de la presó preventiva.

Ampliació de la petició de llibertat de Sànchez, Rull i Turull. by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)