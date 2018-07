Endesa incrementarà un 20% la inversió a la xarxa elèctrica catalana en els propers tres anys

Endesa invertirà en els propers tres anys (2019-2021) a Catalunya un total de 735 milions d’euros bruts per millorar la seva xarxa elèctrica, un 20% més que en l’anterior pla presentat (2018-2020). L’objectiu d’aquesta inversió és desenvolupar, millorar i reforçar la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera la companyia amb l’objectiu de reforçar i incrementar la qualitat del subministrament elèctric als seus usuaris.Entre les 1.000 actuacions previstes per a aquest trienni (2019-2021) es poden identificar tres eixos d’actuació principals. D’una banda, la renovació i millora de la xarxa d’alta, mitjana i baixa tensió que té l’objectiu de fer-la més resilient davant d’eventuals incidències, principalment de factors meteorològics extrems.En aquest àmbit, l'empresa preveu estendre les noves línies que interconnecten unes amb les altres de manera que, en cas que en falli una, es pugui garantir el subministrament elèctric als consumidors per alguna altra. Això és el que es coneix com l’ampliació de l’estructura mallada de la xarxa. La substitució de cable convencional per cable trenat n’és un altre exemple. Aquest fet representa una reducció important de les mides i de l’amplitud física de la línia alhora que la fa més resistent, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes.En segon lloc, s’intensificarà la inversió per a l’automatització de la xarxa mitjançant la instal·lació de nous sistemes de telecomandament. Es tracta de dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l'avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l'objectiu d'alimentar els usuaris per vies alternatives, sempre que això és possible.La repotenciació de la xarxa, és a dir, l’augment de la capacitat de distribució en alta tensió, seria el tercer eix principal del pla inversor del proper trienni. Aquesta fita es concretarà amb la instal·lació de 822 MVA addicionals de potència en transformació a subestacions d’alta a alta tensió i d’alta a mitjana tensió, i en l’estesa de noves línies i canvi de conductors a la xarxa ja existent que afectarà a un total de 1.031 quilòmetres de línia (209 quilòmetres en alta tensió, 245 quilòmetres en mitjana tensió, i 577 quilòmetres en baixa tensió).

