El govern espanyol augmenta el sostre de despesa un 4,4% per als pressupostos del 2019

Els pressupostos del 2019 seran una de les grans proves de foc del govern de Pedro Sánchez. El Consell de Ministres d'aquest divendres ha aprovat un augment del 4,4% (125.064 milions d'euros) el sostre de despesa de cara als pròxims comptes. L'objectiu, ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, és possibilitar un pressupost "expansiu" i una recuperació econòmica "justa".Conscient de les traves que el PP pot posar via Congrés i Senat, el govern espanyol ha puntualitzat que només es sotmeten a votació els objectius d'estabilitat i no el sostre de despesa però ha advertit que, en cas que no sortís endavant per oposició dels populars, les perjudicades serien les comunitats autònomes i la Seguretat Social, que disposarien de 5.000 milions menys. "Seria difícil d'entendre que el PP demanés més retallada que Europa per una rabieta o perquè no ha assumit el canvi de govern", ha dit Montero, que ha afegit que, en tot cas, el PP ho faria també per una qüestió ideològica. "Nosaltres defensem un estat fort capaç de redistribuir", ha afegit.A més del sostre de despesa, el Govern espanyol ha donat llum verda a les xifres d’estabilitat pressupostària per al període 2018-2021 debatudes aquest dijous al Consell de Política Fiscal i Financera. Els nous objectius de dèficit públic seran de l’1,8% del PIB l’any 2019, de l’1,1% al 2010 i del 0,4% al 2021, amb la qual cosa es relaxen els objectius previstos anteriorment (1,3%, -0,5% i +0,1%, respectivament).Montero ha insistit que amb aquestes xifres es beneficiaran majoritàriament les comunitats autònomes i la Seguretat Social. En concret, de les cinc dècimes en les quals s'amplia l'objectiu de dèficit per al 2019, una serà per a l'administració central, dos per a les comunitats autònomes i unes altres dues per a la Seguretat Social. Això suposa un augment de recursos de 6.000 milions d'euros: 2.500 per a les comunitats autònomes, 2.500 milions més per a la Seguretat Sociali mil milions per a l'administració central.

