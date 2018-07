L'Audiència Nacional investigarà l'escàndol dels àudios de Corinna

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha obert una peça separada en el denominat cas Villarejo per investigar els enregistraments de la conversa entre el comissari jubilat i Corinna zu Sayn-Wittgenstein , segons han informat fonts jurídiques.A més, ha citat a declarar el pròxim dijous, dia 26 de juliol, l'excomissari José Manuel Villarejo, després que, en el marc de la mateixa causa, coneguda com a Tàndem, fos detingut el comissari Enrique García Castaño juntament amb l'inspector de la policia espanyola Antonio Bonilla per proporcionar presumptament documentació i dades secretes sobre persones que estaven sent investigades per Villarejo.El comissari jubilat, que està en presó incondicional des del novembre acusat per delictes de blanqueig de capitals, suborn i integració en organització criminal, ha estat citat davant el magistrat el mateix dia que el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, compareixerà al Congrés sobre les acusacions llançades per Corinna sobre Juan Carlos I i els serveis secrets en els enregistraments efectuats pel mateix Villarejo.En aquestes cintes, a més de revelar que el rei emèrit tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions, Corinna zu Sayn-Wittgenstein criticava l'actuació dels serveis secrets espanyols cap a ella

