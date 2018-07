​Barcelona atorga la Medalla d'Or a l'historiador Josep Fontana i a l'arquitecte Oriol Bohigas

El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres l'atorgament de la Medalla d'Or de la Ciutat a Josep Fontana (nascut el 1931 a la ciutat), un dels historiadors vius més influents i expert en el segle XX , i al també barceloní Oriol Bohigas (1925), un dels arquitectes que més han contribuït a prefigurar la Barcelona contemporània. La CUP, sempre crítica amb el reglament de distincions, s'ha abstingut en els dos casos, mentre que el PP ha votat en contra de la medalla de Fontana. El popular Javier Mulleras ho ha justificat pel fet que s'ha decidit "per mèrits ideològics".També han tirat endavant les medalles d'Honor, amb dues polèmiques per la decisió d'atorgar-les a l'Associació Catalana pels Drets Civils, creada per les famílies dels presos i exiliats polítics – la Generalitat també li ha atorgat la Creu de Sant Jordi -, i a la periodista d'Antena 3 Susanna Griso. Ciutadans i el PP han rebutjat la de l'entitat. La líder de Cs, Carina Mejías, ha criticat aquest reconeixement perquè s'intenti "fer herois aquells que són fugits de la justícia", i Mulleras ha retret que vol "retre homenatge a una ideologia determinada".Per la seva banda, Jordi Martí (PDECat) ha carregat contra la medalla de Griso per la cobertura mediàtica del procés català, i considera que "s'ha caracteritzat per exercir un periodisme alineat amb posicions bel·ligerants i de part contra el sobiranisme, trepitjant sovint la línia vermella de la deontologia professional", i ha expressat la seva sorpresa pel seu reconeixement per part de l'Ajuntament. Mejías, Jaume Collboni (PSC) i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé han defensat la professionalitat de la periodista.

