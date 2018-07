La fiscalia alemanya dona per tancat el procés d'extradició de Puigdemont

La fiscalia d'Schleswig-Holstein ha confirmat aquest divendres que ja ha rebut la confirmació oficial de la suspensió de l'ordre europea de detenció contra l'expresident català Carles Puigdemont.En un comunicat, el ministeri públic ha indicat que amb la retirada de l'eurooordre per part del Suprem, "ja no hi ha base" per seguir amb el procés judicial contra el líder de JxCat."Amb la suspensió de l'ordre europea de detenció, el procés d'extradició s'ha acabat", assegura el comunicat, que diu que el jutge ja ha ordenat l'aixecament de l'ordre d'extradició contra Puigdemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)