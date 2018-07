Maragall es reunirà dilluns amb Borrell a Madrid

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, es reunirà dilluns vinent amb el ministre d'Afers Estrangers del govern espanyol, Josep Borrell, segons ha pogut saber l'ACN. Tots dos mantindran una trobada de treball, la primera des que han accedit als seus respectius càrrecs, on podrien despatxar sobre la reobertura de les delegacions catalanes a l'exterior, el compromís amb la Unió Europea de Catalunya, o la presència de la llengua catalana a les institucions de la UE, entre d'altres.La reunió s'emmarca en el restabliment de les relacions entre el govern català i l'espanyol després de la trobada que van mantenir els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez, així com els vicepresidents Pere Aragonès i Carmen Calvo.En una entrevista recent a 8tv, el conseller Maragall ja va assegurar que estava disposat a trobar-se amb Borrell i que voldria traslladar-li que cal "garantir i assegurar que l'acció exterior de Catalunya és respectada i acceptada" per l'Estat.De fet, des d'Acció Exterior, volen garanties de Borrell que no posarà impediments a la seva feina. La conselleria ja ha anunciat la reobertura de sis de les delegacions tancades pel 155: la del Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i els Estats Units.Maragall va dir recentment que a Borrell també li traslladaria la seva voluntat de "participar en els àmbits de decisió europeus i internacionals" des d'una vocació europeista. "Hem de poder estar als debats europeus sobre el futur d'Europa", va dir el conseller, remarcant que això també inclou els debats sobre "democràcia" o drets fonamentals.Un altre dels temes que interessen a l'equip del conseller d'Acció Exterior és la situació del català a les institucions europees, una qüestió que, com a expresident del Parlament Europeu, Borrell coneix molt bé.

