Nervis, emoció i ultres contra Soraya en l'obertura del congrés del PP

El desconcert que viu la dreta espanyola en aquests moments es palpa només arribar a l'hotel Auditorium de Madrid, a tocar de l'aeroport de Barajas, on el Partit Popular comença aquest divendres el congrés més obert de la seva història. Un total de 3.082 compromissaris que demà elegiran el successor de Mariano Rajoy. És el primer cop en què els delegats congressuals elegiran realment el nou líder de la formació després que s'hagin pronunciat en primàries els militants i, parlant amb molts d'ells, es nota que són conscients de la rellevància històrica de l'esdeveniment.Hi ha nervis i emoció en el PP, i també una major llibertat d'expressar on se situa cadascú. Un destacat dirigent del partit afirma mentre espera l'ascensor per anar a la seva habitació: "Per fi han aflorat les dues ànimes del partit, que sempre han existit. Una centrista i moderada i l'altra clarament de dretes". I aconsella al periodista: "Fixa't en els tarannàs d'uns i altres i ho veuràs".Celia Villalobos, una de les dirigents que s'ha alineat clarament amb Soraya Sáenz de Santamaría, arriba a l'hotel Auditorium i no es talla un pèl quan defineix Pablo Casado: "És molt de dretes. És molt Opus". La diputada andalusa retreu a Casado que "ha forçat un enfrontament que no és gens bo pel partit".Entre els compromissaris presents, la prudència conviu amb les ganes de pronunciar-se per un o altra. O per manifestar la preocupació per les divisions que ha evidenciat la campanya. Dos joves militants valencians, Carlos i Borja, ho expressen. Carlos afirma emfàtic: "Demà guanyarà el PP". "Que polític que ets!", exclama Borja, que després d'elogiar tots dos aspirants, es pregunta: "No tinc clar si aquest procés reforçarà el partit".Tots dos coincideixen, però, en la necessitat d'aturar Ciutadans, que veuen com la gran amenaça. Un relat que ha nodrit les opcions de Casado. Daniel, un militant de Guadalajara, territori Cospedal, corrobora aquesta por i explica que votarà Casado perquè "necessitem una renovació i és qui millor pot evitar la pèrdua de vots cap a Albert Rivera".En canvi, Eloi Martín, militant andalús i exalcalde del poble granadí de Gualchos-Castell de Ferro (va ser repoblat per catalans al segle XIX), no amaga el seu vot per Santamaría i defensa que el PP no es mogui del "gran centre". Martín confia en el triomf demà de la seva candidata, tot i que admet que els darrers dies el clima s'ha tornat favorable a Casado.En el congrés, mentre anaven arribant els primers compromissaris per acreditar-se, s'han fet presents activistes de l'organització ultra Hazte Oir, amb furgonetes amb cartells recordant les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero en favor de Santamaría. Unes declaracions que, per cert, va aprofitar Aznar per assenyalar Casado com el seu favorit. Fins i tot han penjat uns cartells en un pont proper a l'hotel del congrés. Han repartit fulls entre els qui anaven arribant. Rosana Ribera, membre de la plataforma, explicava que "Soraya no ha demostrat el seu compromís amb els valors de la família, la vida i la unitat d'Espanya, sinó amb els valors del PSOE". Un suport per a Casado, però potser dels contraproduents.

