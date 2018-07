Whatsapp restringeix el reenviament massiu de missatges per lluitar contra les «fake news»

S'ha acabat reenviar missatges de forma massiva per Whatsapp, almenys durant un temps. L'empresa de missatgeria instantània ha anunciat, a través d'un comunicat al blog corporatiu, que s'inicia una prova per limitar el reenviament massiu de missatges. La mesura s'aplicarà a tots els usuaris i amb especial contundència a l'Índia, el país on més missatges es reenvien del món, reduint fins a 5 xats la possibilitat de reenviament simultani i eliminant el botó ràpid al costat dels missatges multimèdia.Whatsapp atribueix aquests canvis a la intenció de mantenir el propòsit inicial amb el qual es va crear la companyia: "una aplicació de missatgeria privada per comunicar-se amb la família i amics". La companyia ha promès anar implementant la nova característica progressivament, com a mesura no definitiva però amb la intenció de lluitar contra les fake news que circulen per l'aplicació.La limitació s'aplicarà a qualsevol tipus de missatge -ja sigui fotos, missatges o vídeos- i encara no està en tots els mòbils, tot i que ja fa uns dies que l' etiqueta indicadora dels missatges reenviats surt en els missatges dels usuaris.Així doncs, Whatsapp, plataforma propietat de Facebook, es compromet a la lluita contra les fake news i ho fa de diverses formes. Tot just acaba de convocar un concurs en què anima als usuaris a lluitar contra aquesta problemàtica

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)