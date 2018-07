Rubitv.cat s'integra a NacióDigital

RubíTV.cat caminarà amb nacióDigital

Rubitv.cat inicia una nova etapa a partir del mes d'agost. Aquest mitjà de comunicació local s'integrarà a, el diari digital líder a Catalunya. A més de l'edició nacional,compta amb edicions locals i comarcals i Rubitv.cat passarà a formar part d'aquest mapa digital de proximitat. Aquesta integració fomentarà la projecció de l'actualitat rubinenca a nivell nacional.Amb aquest acord, Rubitv.cat passarà a pertànyer a, que mantindrà l'equip de redacció i de gestió comercial, així com el nom de la capçalera i el projecte periodístic. La direcció deassumirà també la direcció de, fins ara en mans de la periodista Aina Miralles, que inicia un nou projecte professional. Els socis fundadors de, Miquel Miralles, Jordi Milà i Aina Miralles, passaran a formar part del consell assessor del mitjà en aquesta nova etapa.va néixer el 2011 i durant aquests set anys ha esdevingut un mitjà líder a la ciutat. Ha consolidat un gran nivell d'audiència que l'ha convertit en un referent informatiu de Rubí. Ha aconseguit ser un dels mitjans digitals d'àmbit local amb més audiència. Segons les darreres dades, auditades per OJD, aquest mitjà ha tancat el darrer mes amb 45.152 usuaris únics, 115.585 visites i 168.821 pàgines vistes.ha esdevingut també un referent a les xarxes socials, on acumula en aquests moments 31.000 seguidors, sent el mitjà local amb més comunitat a les xarxes de Catalunya. Amb la integració afa un pas endavant per seguir creixent i potenciant la seva projecció fora de la nostra ciutat.va néixer el 1995 per treballar en l'àmbit de la premsa digital, essent una iniciativa pionera en el sector i una de les tres més antigues del nostre país. Des de la seva eclosió com a capçalera d'abast nacional, el 2005,ha seguit una línia ascendent en audiència que l'ha situat des del mes de febrer de 2015 com el diari digital més llegit en llengua catalana, segons el Rànquing d'OJD en català, havent estat el primer en superar la barrera dels dos milions d'usuaris únics mensuals (març 2014) i dels tres milions (setembre de 2015).

