VÍDEO Carme Forcadell rep l'escalf de centenars de persones a l'arribada a Mas d'Enric

Centenars de persones reben Carme Forcadell a l'exterior de la presó de Mas d'Enric Foto: Jonathan Oca

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha arribat a la presó de Mas d'Enric cap a les 11.30 h en un cotxe de color gris. En la seva arribada, ha rebut el suport i l'escalf de més de 200 persones que s'han aplegat als voltants del centre penitenciari ubicat al Catllar (el Tarragonès). Des de primera hora del matí, han omplert de llaços grocs i de missatges cap als presos polítics i exiliats.Forcadell ha estat traslladada a la presó del Tarragonès després de sol·licitar-ho per poder estar més a prop de la seva família, ja que l'expresidenta del Parlament va néixer a Xerta. Compartirà mòdul amb 23 preses penades i set preventives.La republicana estava, fins aquest divendres, a la presó de Puig de les Basses a Figueres, on compartia mòdul amb l'exconsellera Dolors Bassa.Aquesta tarda, a les 19 h, hi ha convocat un gran acte de les entitats sobiranistes, ANC i , Òmnium Cultural i també per l'Associació Catalana pels Drets Civil, a priori, a l'aparcament de la presó.Amb la del Catllar ja és la tercera presó que trepitja la republicana. El passat 23 de març va ingressar a Alcalà Meco a Madrid i el 4 de juliol a Puig de les Basses, a Figueres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)