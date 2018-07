Barcelona cobrarà als autocars que porten turistes a la Font Màgica

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat finalment en el ple d'aquest divendres la taxa per cobrar als autocars que porten turistes fins a la Font Màgica. El consistori preveu cobrar a partir d'aquesta tardor 45 euros per franja d'estacionament als busos que s'estacionin a la nova ZonaBus Font Màgica, on ara no han de pagar. El ple ha aprovat aquesta taxa provisionalment, de manera que ara s'obrirà un període de 30 dies d'exposició pública i no serà fins a la tardor quan es pugui aplicar. El govern d'Ada Colau ja havia manifestat la seva intenció d'aprovar aquesta taxa l'octubre del 2016 , però no ha estat fins ara que l'ha començat a tramitar en el ple. La intenció municipal és ordenar millor l'estacionament a la falda de Montjuïc per evitar els problemes de congestió i circulació dels busos, i limitar el nombre d'operacions diàries. A més, s'encariran les zones que ja són de pagament, com la del Parc Güell i les del voltant de la Sagrada Família.El ple ha aprovat també una taxa inèdita entre les grans ciutats de l'Estat que grava el transport d'energia de les grans empreses, especialment Red Eléctrica i Enagás, amb la qual vol obtenir 4 milions d'euros. En canvi, el govern de Colau s'ha deixat per més endavant per la manca de suports la votació una taxa per a les empreses de lloguer de bicicletes i de motos que utilitzen la vorera o els estacionaments de bicis per aparcar-les sense pagar res a canvi.El ple ha donat el vistiplau definitiu a l'ampliació del veto a noves botigues de souvenirs . Ha tirat endavant la modificació del pla especial d'establiments comercials d'articles de record i souvenirs, que amplia el perímetre on es veten els nous establiments de l'entorn de la Sagrada Família i el Park Güell, i en crea de nous al voltant del mercat de Sant Antoni, el Camp Nou i la Casa Vicens de Gràcia. A més, s'ha aprovat definitivament el Pla d'usos de Sant Antoni, que limita l'obertura de locals de restauració a bona part del barri.

