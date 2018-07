Els «fatxes»

per a incorporar-lo a la tertúlia via Skype. Un dels temes a tractar era el del Valle de los Caídos: què passarà amb les restes mortals de Francisco Franco? Seran exhumades pel govern espanyol? Ho permetran els monjos benedictins que habiten a l'abadia? Sempre que em parlen d’abadies i de monjos benedictins pensó en El nom de la rosa d’Umberto Eco i en la fabulosa adaptació cinematogràfica amb Sean Connery de protagonista. I penso en aquell monjo gros i viciós que mor ofegat dins la banyera. I en els deliris de la Santa Inquisició. I en com de ben retratada estava la misèria de l'Edat Mitjana.cada dia diverses vegades i em sembla que cap de les vegades serà sobrer que ho fem. En aquest context, ens toca suportar cada dia informacions sobre feixistes. Losada va fer una reflexió interessant: els estem donant massa rellevància pública. En efecte, té part de raó. Ara hem de suportar veure vídeos i fotos d’uns quants carcamals que alcen el braç i tenen el cervell buit. Els podem qualificar de nostàlgics? Sens dubte. Però no sé si la ideologia putrefacta que prediquen està obsoleta. A Espanya, en efecte, no tenen representació electoral però en alguns països europeus sí. Investigueu qui són alguns dels membres del govern d’Itàlia i quedareu astorats.però si el govern espanyol vol exhumar Franco del Valle de los Caídos això és notícia i se n'ha de parlar. L’altre dia a Preguntes freqüents van entrevistar el senyor que mana més a la Fundación Francisco Franco, un home de parla agradable i modals exquisits, llàstima que amb el cervell completament podrit. Era rellevant entrevistar-lo? Crec que sí, perquè Franco -més de quaranta anys després d’haver mort- està tornant a sortir cada dia als informatius televisius i als diaris.I no es persegueix en les manifestacions feixistes. I es fan reportatges sobre l’ultradreta. I sabem que hi ha organitzacions que es diuen Democracia Nacional i Somatemps i Hogar social. Vull dir que el dilema és gran: se n’ha de parlar perquè existeixen o existeixen perquè en parlem? No tinc una resposta gaire clara. Només sé que s’han de dir les coses pel seu nom: si algú és un feixista, racista, xenòfob, violent, nazi i quantes meravelles més, se li ha de dir pel seu nom. Així, ben identificats, ben assenyalats, ben empestats, seran ben reconeixibles.va ser agredit per un policia espanyol al crit de "Viva Franco y Viva España!". Sembla ser que el senyor agent es va deixar una navalla al lloc dels fets i que se li ha obert un expedient però de moment res més. Fins i tot ha transcendit la seva foto a les xarxes socials. Em va agradar escoltar Joan Tardà al Congrés explicant-li el cas a Pedro Sánchez i al ministre Grande-Marlaska: "Espero que aviat en depurin vostès les responsabilitats". Em va repugnar bastant llegir alguns tuits i escoltar algunes opinions dels clàssics saberuts que venien a dir que Borràs s’ho havia buscat i que com que porta tants anys buscant les pessigolles a la ultradreta, era qüestió de temps que li passés alguna cosa així.cerebrals i alhora pedants que serveixen per a entretenir joves aspirants a tenir-les iguals. Aquest entrenament, en l’esfera ideològica dels neo-cons engominats, en els think tanks de segons quines entitats ultraliberals, és un exercici tenaç. No tot està perdut: a les universitats ja hi ha joves estudiants que no somien amb ser youtubers ni influencers, sinó articulistes ultraliberals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)