ERC guanyaria clarament unes noves eleccions i l'independentisme ampliaria la majoria

Si ara es fessin unes noves eleccions, ERC seria clarament la força vencedora i l'independentisme consolidaria i ampliaria la seva majoria. Aquesta és una de les conclusions del segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2018, fet públic aquest divendres. Segons aquesta enquesta, els republicans creixerien de 32 a 35-37 diputats, mentre que el conjunt de forces independentistes repetirien els 70 escons actuals, per la franja baixa, o en guanyaria fins a sis, per l'alta.Tot i això, JxCat cauria dels 34 diputats del 21-D a 27-29, però la CUP cobriria també aquest flanc independentista, pujant dels 4 fins a 8-10. Pel que fa a Cs, la força d'Inés Arrimadas perdria 6 o 7 escons, fins a 29 o 30, i el PSC rendibilitzaria l'ascens de Pedro Sánchez a la Moncloa creixent dels 17 actuals fins a 19-21. Finalment, Catalunya en Comú-Podem reeditaria els seus 8 diputats o en podria guanyar fins a 10, mentre que el PP podria repetir els seus 4 o perdre'n un.La caiguda de JxCat i l'ascens de la CUP eren tendències que ja marcava l'anterior baròmetre del CEO , per bé que aquell no preveia que ERC cresqués, tot i que també consolidava a l'alça el conjunt de diputats independentistes. Pel que fa a estimació de vot, aquestes tres forces obtindrien el 48,9% de les paperetes, quasi un punt i mig més que el 21-D, i per sobre del 48,5% que obtindrien en conjunt les candidatures unionistes i els comuns.Les variacions pel que fa a suports i, en especial, la davallada de JxCat s'explica perquè seria el partit amb una retenció més baixa del propi electorat del 21-D: només un 66% dels que van votar Carles Puigdemont ara agafarien la mateixa papereta, mentre que un 16,8% optaria ara per la d'ERC i un 4,8% per la CUP. Pel que fa a ERC, només un 5,7% dels electors anirien ara a la CUP i un 3% a JxCat. Al seu torn, un 6,7% dels votants de la CUP del 21-D ara escollirien els republicans i un 4,2% els comuns.Catalunya en Comú-Podem, de fet, perdria un 5,4% dels vots en favor del PSC i un 3,3% cap a ERC. Pel que fa l'unionisme, els socialistes retindrien bona part dels electors del 21-D i guanyarien també un 6,2% dels que van triar llavors Cs, mentre que un 10,1% dels votants del PP triarien ara la llista d'Inés Arrimadas.Pel que fa a unes eventuals eleccions estatals, ERC també seria la primera força destacada, pujant de 9 a 13-14 diputats, mentre que En Comú Podem, que van vèncer en els anteriors comicis, cauria de 12 a 9, empatant amb el PSC, que aquí es beneficiaria de l'efecte Sánchez i creixeria dos escons. L'espai de PDECat/JxCat, retindria els seus 8 representants o en perdria un, Cs en guanyaria un més que els 5 actuals i el PP patiria una davallada notable, de 6 a 2 diputats.Quant a la valoració dels líders, Oriol Junqueras és el que obté millor nota, amb certa claredat, un 6,16. Els votants d'ERC puntuen amb un 8,68 el seu líder, però és que aquest també és ben valorat pels d'altres formacions, ja que els electors de JxCat li posen més nota que a Quim Torra (8,13 i 7,71, respectivament), que anava a la seva candidatura, els de la CUP li posen més nota que al seu cap de files, Carles Riera (7,78 i 7,32), i els de Catalunya en Comú-Podem el valoren més que a la seva portaveu parlamentària, Elisenda Alamany (5,56 i 5,13).També aprova Carles Riera, amb un 5,44, tot i que el grau de coneixement és força inferior al de Junqueras (41,8%, per un 95,3% del líder d'ERC) i Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem), conegut pel 62,4% dels enquestats i amb una puntuació de 5,14. Puigdemont aprova just, amb un 5,01, mentre que el seu vicepresident, Pere Aragonès (ERC), obté un 5,49, però només el coneix el 28,6% dels enquestats. Per contra, Quim Torra suspèn, amb un 4,89, fet poc habitual en un president de la Generalitat, tot i que queda a prop del 5.La cap de l'oposició, Inés Arrimadas (Cs), suspèn clarament amb un 2,57, tot i que és ben valorada pels seus votants (7,67) i pels del PP (6,56). El líder del PSC, Miquel Iceta, queda per sobre, però suspèn, amb un 4,17, mentre que la ministra socialista de Política Territorial, Meritxell Batet, el supera amb un 4,89, la mateixa nota que Torra. Batet, de fet, obté la mateixa nota d'entre els votants del PSC (5,54) que entre els de JxCat (5,54), i els d'ERC també l'aproven (5,49). Finalment, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, obté la pitjor nota (1,52) i només l'aproven els electors populars, amb un 6,71.

