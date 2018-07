​Mor la dona de 88 anys que dimecres va estar a punt d'ofegar-se a Sant Feliu de Guíxols

Una dona de 88 anys que dimecres va estar a punt d'ofegar-se a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) va morir ahir a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on estava ingressada en estat crític, segons ha confirmat Protecció Civil. Els fets es van produir al voltant de tres quarts d'onze del matí quan el 112 va rebre dos avisos que una dona d'avançada edat, de nacionalitat espanyola, es trobava inconscient fora de l'aigua. Els socorristes de la platja li van practicar les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que la va traslladar en helicòpter a l'hospital. En el moment de l'ofegament, la platja estava vigilada i hi onejava la bandera verda.Fins al lloc, s'hi van traslladar tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres unitats i un helicòpter del SEM, a més de la Policia Local.Des de l'inici d'aquest estiu, han mort 11 persones a les platges catalanes, de les quals nou per ofegament i dues més per patologia mèdica.

