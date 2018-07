El «sí» a la independència es manté per davant del «no»

SUPORT I REBUIG A LA INDEPENDÈNCIA, EN EL SEGON BARÒMETRE DEL CEO DEL 2018

El nombre de partidaris de la independència supera el de detractors, però de forma força ajustada, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres. Segons l'enquesta, un 46,7% dels catalans vol que el país esdevingui un estat independent, mentre que un 44,9% ho rebutja, menys de dos punts per sota.En l'anterior baròmetre del CEO, fet públic el maig, el 48% dels catalans assegurava que volia la independència i tan sols un 43,7% la rebutjava. En canvi, l'anterior enquesta, la primera del 2018, el "no" a la República catalana s'imposava clarament entre els catalans , mentre que el "sí" queia fins a mínims històrics del 40,8%.Pel que fa als partits, no hi ha massa sorpreses, ja que el 95,9% dels votants de la CUP, el 88,3% dels d'ERC i el 86,7% dels de JxCat volen la independència, la qual és rebutjada pel 96,4% dels de Cs, el 90,3% dels del PP i el 87% dels del PSC. Pel que fa als comuns, un 65,7% dels seus electors no la volen i un 22,1%, sí.Fugint de l'escenari binari de la independència, aquesta opció segueix sent la prioritària per als catalans, ja que la desitja com a opció preferida un 38,8% dels enquestats, un percentatge inferior al 40,8% de l'anterior baròmetre. En segon lloc quedaria seguir com una comunitat autònoma, amb un 25,5% d'adhesions, seguida per l'opció federal, amb un 22,4% dels suports. Només un 7,8% voldria que Catalunya es convertís en una regió d'Espanya.En aquest cas, la independència torna a ser la prioritat dels votants de la CUP (91,5%), d'ERC (78,3%) i JxCat (74,9%). Així mateix, l'autonomisme és l'opció triada clarament pels electors de Cs (61,5%), mentre que els del PSC estan dividits entre l'autonomisme (45,7%) i el federalisme (37,6%), i els del PP dubten entre el model autonòmic (38,8%) o esdevenir una regió (35,5%). Els votants dels comuns són els únics que es decanten majoritàriament pel federalisme (56,4%), però també n'hi ha uns quants d'autonomistes (23%) i pocs netament independentistes (8,6%).Davant la pregunta sobre si s'accepta que Catalunya no té el dret a celebrar un referèndum, només un 19,1% ho accepta, mentre que un 7,6% no es pronuncia i un 68,4% ho rebutja. De fet, tan sols els votants de Cs (58,8%) i del PP (56,4%) rebutgen rotundament que es pugui fer un referèndum, mentre que els del PSC no s'hi tanquen (33,3%). La negativa a que es faci, en canvi, és molt minoritària entre els comuns (15,6%) i ínfima entre els independentistes.Pel que fa al grau d'identificació territorial, en una escala del 0 al 10, el que més adhesió genera és Catalunya (8,5), seguit per la ciutat o municipi de residència (8,2), els territoris de llengua catalana (7,39) i el món en general (7). Per sota, queda Espanya (6,08), la Unió Europea (5,87) i els països de llengua castellana (5,75).Quant a la valoració dels diversos governs, el català obté una puntuació mitjana de 4,31, per bé que un 51,6% li posa un 5 o més. En tot cas, en l'anterior CEO no es preguntava per aquest fet, ja que la Generalitat estava intervinguda. En canvi, la nota del govern espanyol millora després de la moció de censura de Pedro Sánchez i passa de l'1,59 a 3,01, tot i que un 62,2% li posa un 4 o menys.

