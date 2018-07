La CUP critica la poca voluntat de JxCat i ERC per definir una estratègia compartida de l'independentisme

El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Lluc Salellas, ha criticat Junts per Catalunya i ERC arran d'una entrevista del dirigent republicà Sergi Sabrià a NacióDigital. Sabrià fa una crida a pactar una estratègia conjunta amb l'independentisme de cara al futur, i Salellas ha lamentat a través de Twitter que aquesta via no hagi estat assumida abans, tal com reclamaven els cupaires. "JxCat i ERC s'han centrat en el debat sobre la constitució del Govern i el repartiment d'àrees de l'executiu", recorda Salellas.El 30 de gener, quan el ple tenia previst investir Carles Puigdemont, Salellas reivindica que la CUP ja reclamava una estratègia de futur en l'independentisme. "A partir d'aleshores, les nostres crides a acordar una estratègia comuna per part nostra han estat constants i desateses", explica. Recorda també les propostes que van sorgir de la conferència política de la CUP del maig: l'assemblea de càrrecs electes, el procés constituent i el referèndum, entre d'altres, "per desbordar el marc polític espanyol des de les institucions".JxCat i ERC, apunta el portaveu cupaire, no en van fer cas i es van centrar en formar govern. "Dos mesos després la situació no ha canviat i s'arriba a l'espectacle lamentable d'aquest dimecres", lamenta Salellas, que afegeix que per part dels anticapitalistes "les ganes d'aportar continuen intactes" per implementar el resultat de l'1-O.Salellas critica també la trobada de Torra i Aragonès, que serveix per signar la pau entre les dues grans formacions sobiranistes després de les discrepàncies públiques de dimecres, perquè "com en els vells temps", s'ha fet entre dos actors tancats en un despatx. Així mateix, situa el problema de fons en "l'absència d'estratègia" i en com s'exerceix la ruptura amb el règim del 78. "Cal aclarir i compartir què va passar a l'octubre i el novembre per saber encerts i errors. Sense aquesta anàlisi és impossible astir una estratègia rupturista i replublicana guanyadora", conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)