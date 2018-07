«L'Ajuntament volia deixar Sabadell sense oci nocturn i se'ls ha de felicitar, ho han aconseguit»

Era Sant Jordi de 1993 quan Park Paladium obria portes al carrer Rocafort de Sabadell. El seu propietari, Joan Cosp, mira amb nostàlgia les fotos que recorden els anys de major brillantor del local, i rememora les festes que s'hi han fet al llarg d’aquest quart de segle al rovell de l’ou de la Zona Hermètica. Aquest dissabte, però, la mítica discoteca tanca portes de manera definitiva després del requeriment judicial que obliga a tancar el negoci La propietat, però, encara guarda un racó d’esperança per aixecar la persiana de nou ben aviat. Cosp n’ha parlat en una entrevista a- Decebuts. Tots aquests anys hem estat oberts al diàleg. Al 2016 el ple de l’Ajuntament va prendre uns acords per crear un pla de l’oci nocturn a la ciutat, i han passat dos anys sense que ningú ens hagi dit res de res. No sé si l’Ajuntament pel seu cantó haurà treballat en el pla, es va establir una previsió de reunions conjuntes per treballar-hi, però ningú ens n’ha dit res. Ens sentim traïts per l’Ajuntament, perquè s’han passat els acords del forro.- Una vintena, i ha suposat acomiadar uns 3.500 treballadors.- Eren de Sabadell, i com molts altres han plegat i han marxat a Granollers, Sant Cugat, Barcelona… Tota la gent ha anat marxant. L’Ajuntament volia aconseguir deixar Sabadell sense oci nocturn, i se’ls ha de felicitar, perquè ho han aconseguit.- Estem parlant d’una problemàtica que es va posar sobre la taula fa 8 o 10 anys, quan hi havia 43 locals a la Zona Hermètica oberts a ple rendiment. Ara, al 2018, queden tres locals, el més gran nosaltres. El volum de públic que hi ha no té res a veure amb el que hi havia llavors.- Molta: en una nit hi podien passar unes 12.000 persones, i ara no arriben a les 1.500.

La discoteca Park Paladium de la Zona Hermètica de Sabadell. Foto: Albert Segura

- Si, estava ben ple. Si s’hagués volgut parlar i solucionar el tema, s’haguessin trobat solucions. Però l’Ajuntament, tots els partits, ens han girat l’esquena: si una cosa s’aprova al ple s’ha de tirar endavant, i ens dos anys no ens han dit res.- Unes 736 persones. Hi ha setmanes que no omplim, que baixa una mica, però sempre hi ha molta gent que vol venir fins i tot caminant, fer les seves copes i tornar a casa sense problemes. Han aconseguit que Sabadell sigui la primera ciutat d’uns 200.000 habitants sense una oferta sòlida d’oci nocturn.- Sí, hi té un aforament d’unes 4.000 persones. No ens ho hem plantejat fermament, som gent de Sabadell. Però no deixa de ser curiós que un poble tingui una gran discoteca com aquesta, i una ciutat de 200.000 habitants no.- D’entrada la setmana la farem igual, obrirem dijous, divendres i dissabte. Dilluns presentarem a l’Ajuntament una notificació conforme tanquem, per evitar, així, que ens precintin el local, cosa que no ens agradaria veure. Entregarem les claus, perquè s’entengui, però no la llicència. La volem mantenir perquè tenim la confiança que en un moment o un altre s’hauria d’arribar a un acord per no deixar la ciutat sense oci: nosaltres hi prestem un servei més.- Doncs tristament els haurem d’acomiadar. A la Zona Hermètica ja s’ha acomiadat a uns 250 treballadors. Aquí hi ha 15 persones que aniran al carrer, i no perquè l’empresa no funcioni, perquè funciona. No tanquem, ens fan tancar. A la petita empresa, que per a Sabadell és un producte bastant important, se l’estan carregant poc a poc.- Sí. No volem fer una festa de comiat, perquè no ens ve de gust, és una festa trista. Molts no entenem per què es vol tancar una discoteca com aquesta. Voldríem que fos un “fins aviat”, més que un comiat, nosaltres no volem baixar la persiana i marxar, el que volem es continuar com empresa.- No hi vull pensar. Ja ens hi trobarem quan arribi. Però crec que serà terrible.

Persiana baixada a la discoteca Park Paladium de la Zona Hermètica de Sabadell. Foto: Albert Segura

