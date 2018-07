MAPA Gorgs de Catalunya: les 50 piscines naturals que no et pots perdre

Un grup de persones, banyant-se en un gorg de la riera de Merlès. Foto: Albert Alemany

El sol entrant pel forat de la Foradada. Foto: Carme Molist

Un grup de persones, banyant-se en un gorg de la riera de Merlès. Foto: Albert Alemany

L'estiu és temps de platja i de piscines però una bona alternativa per refrescar-se són els gorgs i els salts d'aigua. Un gorg és una bassa fonda que es forma en alguns corrents d'aigua, on aquesta va més a poc a poc. Normalment estan situats en zones boscoses, humides i fresques, on també hi ha salts d'aigua. Per arribar en aquests bonics paisatges, es poden seguir camins ben senyalitzats i de fàcil accés, com també fer rutes de senderisme.harecopilat 50 dels gorgs més emblemàtics a Catalunya en aquest mapa interactiu. El llistat està adaptat del publicat per Xavier Masramon a InstaMaps En els darrers anys diversos ajuntaments i propietaris han apostat per per aplicar mesures restrictives per accedir als gorgs, per tal de reduir l'afluència massiva de visitants.En almenys dos casos cal pagar per banyar-se. On la mesura ja s'aplica per segon any és el torrent de la Cabana, entre els municipis de Campdevànol i les Llosses, on hi ha els gorgs més emblemàtics del Ripollès. S'ha de pagar cinc euros per accedir-hi i s'ha limitat el nombre de visitants diaris a 500. Enguany també cal pagar per accedir als gorgs de Cogolls de les Planes d'Hostoles.Als molins de Vilardell de Ripoll es tanca l'accés amb cotxe a l'estiu mentre que a la riera de Merlès, que discorre entre les comarques del Berguedà, Osona i el Ripollès, hi ha una ordenaça per sancionar els cotxes mal aparcats –només en el cas de les Llosses es limita a 500 les persones per gorg-. Hi ha altres municipis, com Arnes (la Terra Alta), la Riba (l'Alt Camp) o Borredà (el Berguedà) que han instal·lat aparcaments i en alguns casos han prohibit l'accés als autocars.(*restriccions d'accés o al bany)

