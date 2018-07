Lluís Solà rep la medalla d'or de Vic: «Defensem la llengua i la llibertat»

Lluís Solà i Sala amb Anna Erra i Quim Torra. Foto: Josep M. Montaner

Lluís Solà i Sala, agraït i emocionat durant l'acte. Foto: Josep M. Montaner

Lluís Solà i Sala, poeta, dramaturg, traductor i assagista, pensador i activista cultural, va rebre aquest dijous la màxima condecoració que atorga l'Ajuntament de Vic: la medalla d'or de la ciutat. En un acte a l'Atlàntida, Solà es va mostrar "emocionat i commocionat" per "aquest honor immens". Solà remarcava que el guardó "no em pertany exclusivament a mi, pertany a tots aquells nascuts el 1940 que ens era molt difícil el trajecte cap a la llibertat". En aquest sentit, el vigatà apuntava que "la llibertat cal aconseguir-la en cada moment, salvar-la i mantenir-la". "La llibertat és vida" i "la vida necessita diversitat per desplegar-se".El poeta remarcava que "la diversitat és un element indispensable per viure" i "la nostra llengua és una perla més d'aquesta diversitat". Per això, va acabar amb un prec: "No deixem la llengua de la mà de Déu, defensem-la perquè defensant-la, defensem el nostre país". "Només volem ser un país normal", deia Solà.Solà va rebre el guardó de mans del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Aquest va entomar el prec del poeta "per vetllar per la llengua", "el nervi de la nació". En aquest sentit va remarcar que el millor homenatge que se li pot fer a Lluís Solà i Sala "és llegir-lo".Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic, reiterava "la merescuda medalla d'or per tot el llegat social i cultural que deixa a la ciutat, a la comarca i al país". "És un dels grans valors universals que tenim a la ciutat", apuntava l'alcaldessa, destacant que és "un home ple de vida i saviesa" o "un lluitador incansable". En aquest mateix sentit es pronunciava la consellera de Cultura Laura Borràs. Destacava la implicació del poeta amb la llibertat del país amb la llengua. També va aprofitar per llegir una poesia del vigatà mentre remarcava que les seves paraules "no caducaran mai".La sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida va quedar plena per homenatjar al poeta Solà. L'acte, que estava dirigit pel dramaturg Pep Paré, va reivindicar la paraula. Hi van intervenir Paré, el President d'Òmnium Osona (1982-1990), Jaume Ortiz; la directora del Centre de Normalització Lingüística d'Osona, Dolors Solà; el lingüista i escriptor, Manel Riera-Eures; i el professor de llengua i literatura de la UVic-UCC, Francesc Codina.Ortiz va repassar la joventut del vigatà i com s'havia convertit "en un referent moral per tots els que volem una societat més justa i prospera". Precisament, Dolors Solà remarcava la importància que va tenir el vigatà "per estendre el català per les classes d'Osona". "Què hagués passat sense persones com Solà si en períodes foscos de la nostra història no haguessin lluitat per la llengua?", es preguntava. Riera-Eures va parlar de la lluita de Solà i Sala per la llibertat i de quan va entrar en política "no per vocació, sinó per desesperació en veure que tot s'enfonsa. Ho va fer per responsabilitat". En aquest sentit, també va remarcar que es va convertir "un referent en la lluita en la clandestinitat".Per acabar Codina va parlar de la creació, del vessant més artístic de Solà i com ha esdevingut "un dels realitzadors de la programació d'institucionalització cultural". La poesia va ser el fil conductor mentre es repassava la seva llarga trajectòria. Tres rapsodes (Carles Salas,Rosa Cadafalch i Dolors Bonay) van recitar poemes de Solà -alguns d'ells inèdits-, i Judit Muñoz i Hug Vilamala van interpretar De la mà frondosa en format operístic (una composició de Jordi Rossinyol). L'acte va començar amb un vídeo dels lectors de l'obra del vigatà sobre els sentiments i les percepcions que els hi transmet.Quan van acabar, l'homenatjat va pujar dalt de l'escenari per agrair les paraules dels seus amics, trencant així el protocol. La sala es va aixecar aplaudint a un emocionat Lluís Solà.Aquesta medalla ha estat la primera que s'entrega durant el mandat d'Anna Erra. La darrera va ser el 2013, per la presidenta d'Osona contra el càncer, Montserrat Freixer. L'anterior va ser la ninotaire Pilarín Bayés (2011).Durant els parlaments de l'alcaldessa de Vic i el president de la Generalitat van tenir un record per als presos polítics i els exiliats. En aquest sentit, Torra celebrava la revocació de les euroordres: "avui sabem que són ciutadans en l'Europa lliure". Per la seva banda, Anna Erra va tenir un record per la vigatana Marta Rovira "que de ben segur ens hagués acompanyat en aquest acte".