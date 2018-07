Colau encaixa la segona reprovació a menys d'un any de les municipals

El govern d'Ada Colau ha encaixat aquest divendres en un ple extraordinari la segona reprovació en tres mesos i quan queda menys d'un any per a les eleccions municipals. A finals d'abril va ser per la gestió de Ciutat Vella donada la proliferació dels narcopisos , i ara ha estat per "la mala gestió econòmica i l'actitud poc transparent" per les polèmiques retallades en inversions per la rebaixa d'ingressos d'impostos com el de les plusvàlues. També s'ha decidit crear una comissió no permanent d'estudi per fiscalitzar les inversions previstes en el mandat així com l'execució del pressupost de l'any en curs.Els socialistes no han perdonat a Colau la seva expulsió del govern pel suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català, i han estat ells els que han capitanejat la denúncia pública de les retallades. Va llançar-la el PSC, advertint que els ajustos serien de 107 milions d'euros. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, va acabar admetent que el que es farà és "reajustar o reprogramar" determinades inversions per valor de 5 milions, però és superior en diversos dels escenaris que s'han contemplat.En el ple, Pisarello ha admès que la disminució d'ingressos podria implicar un "ajust" de l'1% del pressupost del 2019, que es calcula que serà de 2.600 milions d'euros, de manera que caldrà retallar uns 26 milions per no acabar amb dèficit. L'oposició ha intentat capitalitzar aquestes retallades en l'últim ple del curs polític i el PDECat, ERC i el PSC havien forçat el ple, on s'ha tornat a evidenciar la solitud de Colau. La proposta de les tres formacions, que incorpora la comissió sobre els comptes, només ha rebut el vot en contra del govern, mentre que les dues propostes dels socialistes i Cs per reprovar-ne la gestió econòmica només l'ha rebutjat l'equip de Colau i la CUP s'ha abstingut.Pisarello ha responsabilitzat els governs català i espanyol de les possibles retallades. "Si la Generalitat i l'Estat no complissin les obligacions amb Barcelona hauríem d'ajustar alguns projectes", ha remarcat, i només ha donat un exemple de l'Eixample, on creu que s'hauria de centrar els esforços a construir habitatge social, mentre que considera que "podrà esperar" un projecte com l'expansió de la Casa Golferichs. El tinent d'alcalde ha situat en un mínim de 360 milions d'euros el que hauria d'haver invertit de més la Generalitat, que té un pressupost "15 vegades més gran", i l'Estat serien 500 milions només en transport públic."Aquestes són les veritables retallades", ha defensat Pisarello, si bé l'oposició ha criticat que no ha donat explicacions, que segueixen obertes les mateixes incògnites i que ha tirat pilotes fora. Sònia Recasens, del grup del PDECat i que va ser la tinent d'alcalde d'economia en el govern de Xavier Trias, ha advertit que tenen "confiança zero" en el govern i que Colau actua amb "transparència zero" i amb "populisme". En la seva opinió, "a Barcelona no li cal fer retallades", i ha reivindicat l'acció de govern de Trias: "Ni en les pitjors èpoques de crisi la ciutat ha fet retallades. No les facin vostès".Per a Carina Mejías (Cs), la gestió de Colau és "un fracàs polític, un frau social i alhora també una ruïna econòmica", i ha agregat: "Qui li havia de dir que anava a passar a la història com l'alcaldessa de les retallades i l'austeritat". Alfred Bosch (ERC) s'ha queixat de la gestió "opaca" i ha advertit que si hi ha tisorades es demostrarà que al govern "gestionen de pena". El socialista Jaume Collboni ha denunciat la "manca de transparència, opacitat i no donar explicacions", i ha remarcat: "Som aquí per saber si aquest Ajuntament està en números vermells per primera vegada en dècades".A l'oposició han quedat descontents amb les explicacions, i el socialista també ha carregat contra Colau per la "incompetència" a l'hora de fer previsions d'ingressos. El PSC ha advertit que, en lloc de fer com altres grans ajuntaments i reduir les previsions d'ingressos per plusvàlues després d'una sentència del Constitucional que preveia una caiguda, a la capital catalana es va disparar el càlcul de beneficis per aquesta via. Entre el pressupost inicial del 2017, quan es van preveure 172 milions, i el del 2018, quan van estimar 230 milions, hi ha una diferència de més del 33% d'increment. Madrid, per la seva banda, va rebaixar l'estimació un 3,35%, Sevilla un 11,94%, Saragossa un 10% i València la va mantenir.A parer de Javier Mulleras (PP), Colau va arribar a l'Ajuntament amb els comptes sanejats i "se n'anirà amb números vermells", ha advertit que les retallades han generat "alarma social" i ha avisat que el govern que presumia de transparència és "campió en opacitat". Eulàlia Reguant (CUP) també ha censurat l'"opacitat", però ha mostrat la seva preocupació pel fet que es generi una sensació d'alarmisme i ha recordat que els socialistes encara governaven amb Colau quan es van realitzar les primeres previsions de retallades.En el darrer ple de juny, Colau va acabar retirant a última hora el debat sobre un llistat de peticions que Barcelona en Comú proposava per als nous executius espanyol i català , que encapçalen Pedro Sánchez i Quim Torra, respectivament. Va justificar la decisió per tenir més temps per consensuar-les amb l'oposició, però tampoc es tracten en aquest ple. A l'ordre del dia de l'ordinari sí que hi figurava el nou contracte de la neteja, el més important de l'Ajuntament per volum econòmic, però Colau l'ha acabat retirant de nou per la incapacitat del govern municipal de tancar un acord . Abans d'iniciar-se la sessió, ha pres possessió el regidor de la CUP Pere Casas, que substitueix María José Lecha

