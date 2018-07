Ryanair haurà de garantir fins al 59% de vols durant la vaga

El Ministeri de Foment ha comunicat a Ryanair, Aena, Enaire i als sindicats convocants SITCPLA i USO-STA els serveis mínims corresponents a la convocatòria de vaga de Tripulants de Cabina de Passatgers (TCP) de l'aerolínia irlandensa pels propers dies 25 i 26 de juliol , segons ha informat aquest divendres el Departament que dirigeix José Luis Ábalos.Els serveis mínims decretats, que afecten les operacions que la companyia té programades a dia d'avui, estableixen que Ryanair haurà de garantir el 35% dels vols per cada ruta amb ciutats espanyoles peninsulars amb alternatives de transport de menys de 5 hores i el 59% dels vols internacionals i per cada ruta amb ciutats espanyoles peninsulars sense alternativa o alternativa superior a 5 hores.Així mateix, Foment ha decretat que l'aerolínia irlandesa haurà d'operar durant els dies de vaga el 100% dels vols domèstics amb destinació a les Illes, així com donar tots els serveis l'hora dels quals de sortida programada fos anterior a l'inici de la vaga i l'arribada prevista es produeixi durant la mateixa.Ryanair també haurà de garantir altres operacions específiques com les que puguin estar donant servei si escau al servei postal universal, o les necessàries per posicionar avions o tripulacions per dur a terme les operacions protegides.Aquesta decisió de Foment es produeix després d'analitzar amb els seus serveis jurídics la pertinència de fixar serveis mínims essencials pels treballadors legalment convocats a la vaga a les bases espanyoles de la companyia irlandesa."Aquests serveis essencials tenen com a objectiu compatibilitzar l'interès general dels ciutadans i en particular les seves necessitats de mobilitat, especialment durant aquests dies d'alta demanda vacacional, amb el dret de vaga d'aquest col·lectiu de treballadors", argumenta Foment.Ryanair és la companyia que més passatgers transporta al mercat espanyol, amb una oferta que supera les 400 rutes des de l'Estat. Segons la informació aportada per la pròpia companyia, prop de 1.800 treballadors podran estar convocats a la vaga a les bases espanyoles.

