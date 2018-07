​VÍDEO Primera topada de Luis Enrique amb la premsa per Catalunya

📹 Luis Enrique y la prensa: empezó de buen rollo... pero acabó un poco más revirado cuando le preguntaron por Cataluña pic.twitter.com/xAZGxpdxCr — Sportyou (@SportYou) 19 de juliol de 2018

Luis Enrique va ser presentat ahir com a nou seleccionador espanyol, en una roda de premsa que es va allargar una hora i on es va mostrar molt amable amb els periodistes. El nou entrenador de la “roja” va comentar, entre d'altres temes, que parlaria amb Gerard Piqué, que fa uns mesos que va dir que abandonaria la selecció després del Mundial, i que intentaria mantenir l'estil del combinat espanyol durant els últims anys.Al final de la roda de premsa va arribar un moment de tensió, quan un periodista li va demanar al nou seleccionador una valoració política sobre la situació a Catalunya, i li va recordar el seu suport puntual a les xarxes socials al dret a decidir i a la llibertat d'expressió, en relació a les estelades que onejaven a l'estadi del Barça. Luis Enrique, nascut a Astúries, resideix des de fa temps a Catalunya. En una recent entrevista, va assegurar que els catalans eren "l'hòstia" i que, en termes generals estaven “més avançats que la resta d'Espanya".Luis Enrique no va voler entrar en el debat i va dir que tot era "un invent". “No parlaré de res polític”, va apuntar. "Un escolta tantes coses... jo soc asturià, de Gijón i orgullós de viure a Catalunya i de ser espanyol. Puc arribar a entendre la manipulació però em patina. Jo em considero de Gijón, asturià, espanyol... i també català!”

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)