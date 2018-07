El govern espanyol rebutja una negociació bilateral sobre finançament amb Catalunya

La ministra d’Hisenda, Maria José Montero, ha advertit aquest dijous que malgrat l’absència dels representants de la Generalitat al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) el seu executiu no establirà una negociació bilateral sobre finançament amb el govern català i supeditarà els acords als àmbits multilaterals.La ministra ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa i després que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i hagi enviat un carta on l’urgeix a convocar “el més aviat possible” la comissió bilateral d’afers econòmics. “No hi haurà negociació bilateral fora del Consell de Política Fiscal i Financera”, ha apuntat després de sentir també les queixes de la resta de governs territorials, que recelen de qualsevol hipotètic tracte de favor a Catalunya que pugui sorgir de la relació directa entre la Generalitat i el govern espanyol.A la reunió d’aquest dijous, el govern espanyol ha posat sobre la taula els nous objectius de dèficit marcats pel seu executiu entre 2019 i 2021, on augmenta en dues dècimes el llindar màxim del dèficit del 2019 (del 0,1% al 0,3%), una dècima més per al 2020, fins al 0,1% i fixa l’obligació d’obtenir equilibri pressupostari el 2021. En total, aquesta flexibilització implica que els territoris disposaran de 2.400 milions d’euros més el 2019, més de 400 per a Catalunya.Montero també ha informat de les tasques de preparació de la reforma del sistema de finançament que l’executiu espanyol no aprovarà aquesta legislatura però que vol començar a configurar. La seva intenció és obrir “les negociacions oportunes” i presentar “les propostes pertinents” per “promoure els consensos necessaris” per dur a terme la reforma. Amb tot, la ministra ha insistit de la “importància del diàleg multilateral en matèria de finançament amb totes les comunitats autònomes”.El govern espanyol té intenció de posar en marxa un grup de treball per a la reforma del sistema que segons el Ministeri introduirà “millores” per fer un model “més solidari i equitatiu”. El primer objectiu: estudiar la insuficiència financera de les comunitats autònomes i proposar possibles solucions, segons una nota que ha emès el Ministeri.El Consell de Política Fiscal i Financera també ha aprovat la creació d’un grup de treball per promoure la coordinació entre l’administració de l’Estat i les CCAA respecte a la creació de tributs propis de les CCAA.Es tracta, segons el Ministeri, d’establir una via de comunicació davant possibles projectes normatius i un espai per a l’anàlisi i debat de propostes orientades a la possible reordenació de la tributació pròpia autonòmica.Impost d’HidrocarbursPer últim, el govern espanyol i les CCAA han acordat culminar el procés d’integració del tram autonòmic en l’estructura general de l’imposto sobre Hidrocarburs per unificar els tipus “regionals”, en paraules del Ministeri, “per a una millor adaptació del dret comunitari”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)