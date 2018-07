Torra i Aragonès donen per tancada la crisi entre JxCat i ERC

⚠️Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el president @QuimTorraiPla i el vicepresident @perearagones es van reunir ahir i van tancar la crisi oberta entre @JuntsXCat i @Esquerra_ERC. Ja no hi ha desacord sobre la suspensió temporal de diputats que Llarena reclama al Parlament. pic.twitter.com/AhxM1VYbD8 — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 20 de juliol de 2018

El president del Govern, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, van dinar aquest dijous i van tancar la crisi entre Junts per Catalunya i ERC, segons han avançat Catalunya Ràdio i RAC1 L'emissora pública assegura que els dos homes forts del govern van establir un nou protocol de relacions i que van posar les bases per solucionar el desacord sobre la suspensió temporal de diputats que Llarena reclama al Parlament Segons fonts coneixedores de la trobada, amb la conversa que van mantenir, Torra i Aragonès donen per tancat l’episodi, la situació s’entén reconduïda, i han donat ordres als equips de JxCat i ERC perquè aprofitin les setmanes que venen i l’estiu per reconstruir les relacions abans que torni a començar el curs polític.Al dinar, Torra i Aragonès van pactar millorar la coordinació entre els dos partits, el Parlament, el Govern i la Presidència de la Generalitat, per evitar que polèmiques com la de l’aplicació de la interlocutòria de Llarena tornin a succeir, si més no, en públic. A més, es van comprometre a acordar bé tot el que calgui abans de prendre decisions i a augmentar i millorar la comunicació interna.Així, considerada tancada la polèmica, es treballa ara entre JxCat i ERC i dins del Govern de cara al nou curs polític i a la represa de l’activitat del Parlament, per tal de tenir una solució que considerin bona per a tothom i que permeti un acord per aplicar la resolució de Llarena. Per tant, de moment la tensió queda rebaixada, les converses seguiran, però a hores d’ara no hi ha cap acord per aplicar la suspensió que va desencadenar la tempesta entre els independentistes.Fins ara, la dicotomia era molt clara: acatar o no acatar la suspensió dels diputats ordenada pel jutge Pablo Llarena. La resolució, però, és molt complexa i ha sotmès l'independentisme a un nou test d'estrès, que va culminar en la suspensió del ple el passat dimecres.Junts per Catalunya i ERC estaven d'acord en que la suspensió de diputats tingués només vigència pel ple d'aquesta setmana -l'últim abans de vacances- sota l'argument que la situació judicial dels dirigents processats per rebel·lió podria variar d'aquí al setembre. Junts per Catalunya, però, volia excloure Carles Puigdemont d'aquesta fórmula, un requisit el qual es resistia acceptar ERC.El xoc entre JxCat i ERC va provocar la suspensió del ple i que els dos partits independentistes s'acusessin mútuament de mentir i de trencar la confiança.

