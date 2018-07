Pascal: «Defensaré que el PDECat se sumi a la Crida, però això no és incompatible amb un partit fort»

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, apostarà perquè el partit s'integri a la Crida Nacional per la República, la plataforma que impulsen Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez. "La Crida és un escenari molt positiu, defensaré que el PDECat pugui ser dins la Crida", ha dit, i ha afegit que "això no és incompatible amb un partit fort". Per a Pascal, "cada vegada que hi hagi unes urnes" els partits independentistes hi haurien d'anar "junts i amb vocació de sumar".En una entrevista a La nit a 8tv, Pascal ha descartat que Puigdemont estripi el carnet del partit si ella segueix a la direcció, com han publicat alguns mitjans. "No m'imagino Puigdemont deixant el partit", ha dit, i ha negat que el president a l'exili la vulgui fora de la presidència del PDECat. En aquesta línia, ha negat també les informacions que apunten a un refredament de la relació amb PuigdemontSobre les discrepàncies evidenciades dimecres entre JxCat i ERC respecte a la suspensió dels diputats empresonats i del president a l'exili, Pascal ho ha lamentat: "Els que estan a la presó i els que estan a l'exili no es mereixen aquestes baralles. Hi ha gent que està patint".Fent referència als diferents ànims dins el mateix JxCat, Pascal hi ha tret ferro. "Sabíem que JxCat era una aposta plural. La pluralitat comporta complexitat en la gestió de les opinions", ha apuntat, i ha demanat que per damunt de tot hi hagi "respecte" i "unitat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)