Més de 2.100 passatgers de Vueling afectats pel caos de dilluns encara no han volat

Vueling ha assegurat que ja ha reubicat tots els 14.300 passatgers afectats per les cancel·lacions de la companyia dilluns passat. Fonts de la companyia han afirmat que entre dilluns i dimarts es va reubicar el 100% dels passatgers afectats però que encara en queden més de 2.100 (un 15%) que encara no han volat cap a les seves destinacions.Les mateixes fonts han indicat que aquests viatgers que falten per sortir ho faran "els propers dies". La companyia ja va apuntar que una tempesta de 45 minuts a primera de dilluns va obligar a cancel·lar 86 vols, dels quals 29 a l'aeroport del Prat. Això va provocar un caos en aquesta instal·lació ja que 5.000 passatgers no van poder volar.Segons Vueling, la tempesta va afectar dos espais aeris "clau" per a la companyia com són l'aeroport del Prat i el de Marsella i va assegurar que durant els 45 minuts de tempesta el Prat no va quedar tancat físicament però sí va quedar paralitzat el tràfic aeri d'entrada i sortida, segons han precisat.No obstant, el gestor de navegació aèria Enaire va indicar dilluns en un tuit que es produïen retards significatius al Prat a causa de les tempestes i que s'estaven espaiant més els aterratges i els vols en ruta cap a l'aeroport.

