Forcadell arriba aquest divendres a la presó de Mas d'Enric, al Catllar

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell serà traslladada aquest divendres des de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, fins a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), tal com va demanar fa uns dies per estar més a prop de la seva família.La presó és l'última de Catalunya que es va inaugurar, el 2015, tot i que portava uns anys acabada i a l'espera d'obres de condicionament. Hi són interns homes adults, joves i dones. Té una capacitat total de 924 presos, però actualment en té 751, 634 penats i 117 preventius, repartits en nou mòduls ordinaris, un dels quals és el de dones.Segons la Conselleria de Justícia, Forcadell compartirà mòdul amb 23 preses penades i set preventives, 30 dones en total per a una capacitat màxima de 62. Com tots els interns que ingressen a una presó, primer serà conduïda al mòdul d’ingressos, on cal fer una sèrie de tràmits, com ara la identificació, la visita mèdica i les entrevistes de l’equip. Aquest mateix divendres ja serà traslladada al mòdul de dones. Estarà en una cel·la que ocuparà de manera individual, i tindrà el mateix règim de visites que a Puig de les Basses.La rutina dels interns preventius és la mateixa que la dels interns que complixen condemna. L’únic que canvia és que els preventius no participen en activitats especialitzades d’intervenció en un delicte, ja que no estan penats, però Forcadell podrà fer activitats formatives, esportives, artístiques o laborals.L'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre ha organitzat un bus per anar a rebre-la a la presó del Catllar. El viatge es realitzarà este mateix divendres i la sortida serà a les 17h des de l'Auditori de Tortosa.

