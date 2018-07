Boye, en 10 frases: «Llarena es mou per impulsos emocionals»

L'advocat internacional de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha analitzat la decisió del jutge Pablo Llarena de renunciar a l'extradició del president a l'exili i retirar les euroordres contra els dirigents independentistes exiliats. En una entrevista a Rac1, Boye ha constatat que la defensa internacional sempre ha anat per davant de Llarena perquè té "una estratègia judicial" mentre que el jutge del Suprem "es mou per impulsos emocionals".En aquest sentit, ha estat molt dur a l'hora de qualificar la resolució de Llarena per la qual retira les euroordres i ha lamentat les crítiques del jutge espanyol al tribunal alemany: "El tribunal de Schleswig té un compromís amb la constitució alemanya, no amb pallassades", ha sentenciat.Aquí teniu un resum de l'entrevista en 10 frases:1. "Sempre hem anat per davant de Llarena perquè tenim una estratègia judicial i ell es mou per impulsos emocionals".2. "És una resolució emocional: hi ha una dura crítica immerescuda al tribunal alemany, cosa que demostra que Llarena no entén què és la Unió Europea"3. "Es queixa de Schleswig-Holstein, però no s'entén que llavors retiri també una euroordre a Escòcia quan encara no s'han pronunciat, i a Suïssa, quan encara no s'ha iniciat el procediment judicial"4. "Llarena no volia un segon, un tercer i un quart revés judicial per no quedar més en evidència que la interpretació dels fets que ha fet és absolutament contrària al dret de la Unió Europea".5. "El tribunal alemany ha de tenir un compromís amb la constitució alemanya, no amb les pallassades"6. "Llarena no portarà el cas a Luxemburg perquè no té legitimitat per portar a Luxemburg una euroordre que s'està executant a Alemanya"7. "Crec que Llarena es llegeix els llibres saltant-se algunes pàgines i al final acaba confonent-se citant termes, conceptes i institucions sense entendre de què va la cosa"8. "Portem nou mesos veient una situació poc positiva per a la imatge de la justícia espanyola. I el que està en joc no és la imatge de la justícia espanyola, és la de Pablo Llarena i el Tribunal Suprem"9. "El tribunal de Schleswig-Holstein també condemna al pagament de part dels costos judicials"10. "Si la Fiscalia, per negar la llibertat dels presos, posa una sola de paraula de la decisió d'Alemanya, que s'ho pensin bé perquè això els explotarà a la cara a Estrasburg".

