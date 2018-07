VÍDEO Multat un regidor de Cs de Benidorn per gravar-se mentre conduïa

L'Ajuntament de Benidorm (Alacant) ha multat un regidor de Ciutadans, Rafael Gasent, per haver-se gravat a si mateix amb el seu telèfon mòbil mentre conduïa el passat 11 de juliol per l'avinguda Bernat de Sarrià de la localitat. El dirigent volia celebrar que havia aconseguit que el carrer s'obrís al trànsit després que durant 40 anys hagi estat tancat tots els dimecres, dia de celebració del mercat municipal. El regidor ha demanat disculpes a través de les xarxes socials, on ha reconegut que l'"emoció" el "va superar". Aquest és el vídeo, publicat per Alicante Plaza, que va enregistrat el regidor de Ciutadans.Gasent va distribuir el vídeo per aplicacions de missatgeria fins que aquest dijous ha sortit s'ha fet públic. En la gravació s'aprecia com el regidor condueix mentre utilitza el mòbil i qualifica de "dia històric" el moment per l'obertura del carrer mentre s'aprecia en el quadre de comandament del seu cotxe la targeta de "servei oficial" de l'Ajuntament.Durant el recorregut se salta un stop i passa per davant de dos agents de la policia que no l'aturen, presumiblement perquè no se n'adonen de la infracció. Tot i això, segons ha pogut saber Europa Press, el regidor ha estat multat per la gravació i ja ha abonat la sanció.El regidor de Ciutadans ha rebutjat fer qualsevol tipus de manifestació al respecte i s'ha remès al comunicat fet públic a través del seu perfil de Facebook, en el qual "demana perdó" pels fets."És evident que tots ens equivoquem, però potser la pitjor part és reconèixer-ho i demanar disculpes. Jo ho faré. Fa uns, dies després d'una important fita per a tots, l'emoció em va poder i vaig gravar un vídeo des del meu vehicle personal mentre conduïa. Ho sento, em disculpo i assumiré tota la meva responsabilitat. Gràcies", diu el missatge de disculpa publicat per Gasent.

